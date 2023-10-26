Центробанк Турции в очередной раз повысил учетную ставку

Сегодня в Центральном банке Турции сообщили о решении повысить учетную ставку с 30 до 35 процентов. Одна из целей – установление курса на дезинфляцию, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦБ страны.

"Комитет по денежно-кредитной политике (Комитет) принял решение о повышении учетной ставки (ставки аукционного однонедельного репо) с 30% до 35%.

Комитет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики с целью скорейшего установления курса на дезинфляцию, закрепления инфляционных ожиданий и контроля ухудшения ценового поведения", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте турецкого ЦБ.

Напомним, в августе этого года Центробанк Турции резко повысил ключевую ставку с 17,5 до 25 процентов. В конце июня ключевая ставка была увеличена с 8,5 до 15 процентов. До этого ее повышали в марте 2021 года – с 17 до 19 процентов.

Сообщалось, что после июньского повышения стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум и впервые преодолела отметку в 24 лиры за доллар.

Как мы писали ранее, в начале июня курс турецкой валюты продолжил снижение после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Отмечалось, что падение лиры не было спонтанным явлением.

По словам экспертов, за последние пять лет лира потеряла около 77% стоимости по отношению к доллару.