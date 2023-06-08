Турецкая лира продолжает стремиться вниз после победы Эрдогана на выборах

Турецкая лира. Иллюстративное фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Турецкая национальная валюта стремительно теряет свою ценность. О том, насколько сильно подешевела лира, рассказали аналитики Telegram-канала Data Hub.

По состоянию на 8 июня 2023 года официальный курс турецкой лиры составляет 19,29 тенге. Всего за один день она "просела" сразу на 8,2%, или на 1,73 тенге. Как отмечают аналитики, это самое сильное однодневное снижение лиры как минимум с 21 декабря 2021 года.

Однако падение турецкой валюты не произошло спонтанно. Последнее время она регулярно обновляет свои антирекорды. Так, например, с 1 июня всего за одну неделю лира потеряла в цене сразу 11,6% (2,54 тенге). А если рассматривать динамику с начала года, то снижение составит уже 22% (5,43 тенге).

Курс лиры по отношению к тенге. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Для сравнения: тенге с начала года, наоборот, заметно укрепился по отношению к основным иностранным валютам. Если к концу 2022 года доллар стоил 462,65 тенге, то на 8 июня 2023 года официальный курс составил 446,65 тенге.

Почему лира дешевеет

Важно понимать, что лира дешевеет не только по отношению к тенге. Курс казахстанской валюты к турецкой рассчитывается через кросс-курс. Это значит, что сначала определяются курсы каждой из них к доллару США, и на полученных данных строится совместный курс тенге и лиры.

То есть в первую очередь ценность лиры падает по отношению к американскому доллару (накануне она просела сразу на 7%), что также влияет на курс валюты по отношению к тенге.

Эксперты связывают падение лиры с политикой, которую ведет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Именно после его победы на выборах турецкая валюта, которая за последние 5 лет потеряла в цене порядка 77%, с новой силой начала свое падение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023918-turetskaya-lira-prodolzhaet-stremitsya-vniz-posle-pobedy-erdogana/