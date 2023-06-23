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Турецкая лира обновила исторический минимум после повышения ставки Центробанком

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Турецкие лиры
Турецкие лиры. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

Вчера Центробанк Турции решил поднять ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов впервые за два года. После этого курс турецкой валюты резко упал, передает РИА Новости.

По данным аналитиков, в предыдущий раз Центральный банк Турции повышал ключевую ставку в марте 2021 года – с 17 до 19 процентов.

На этот раз ставка была поднята с 8,5 до 15 процентов.

Сообщается, что после этого стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум и впервые преодолела отметку в 24 лиры за доллар.

При этом добавим, что согласно информации на официальном сайте Нацбанка РК, сейчас курс турецкой лиры находится на отметке в 18,99 тенге. Вчера этот показатель был еще ниже – 18,97 тенге. А вот до решения турецкого Центробанка, 21 июня, одна лира стоила 19,12 тенге.

В целом же курс турецкой валюты сильно опустился в начале июня – после победы Эрдогана на выборах президента Турции.

1 июня, по данным Нацбанка РК, лира стоила 21,83 тенге.

Ранее мы уже писали о том, что по состоянию на 8 июня 2023 года официальный курс турецкой лиры составляет 19,29 тенге. Всего за один день она "просела" сразу на 8,2%, или на 1,73 тенге.

Как отмечали аналитики, это самое сильное однодневное снижение лиры как минимум с 21 декабря 2021 года.

Эксперты связывали падение лиры с политикой, которую ведет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Именно после его победы на выборах турецкая валюта, которая за последние 5 лет потеряла в цене порядка 77%, с новой силой начала свое падение.

Напомним, 28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов, так как по окончанию первого тура ни у одного из кандидатов не получилось набрать необходимые для победы 50% голосов избирателей.

В президентской гонке второго тура участвовали действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу.

Отметим, что Кылычдароглу возглавляет Народно-республиканскую партию (НРП), основателем которой является первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Позже глава турецкого ЦИКа Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов президента.

"После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.

Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган", – заявил Йенер.

3 июня прошла инаугурация турецкого президента. Церемонию лично посетил Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026018-turetskaya-lira-obnovila-istoricheskiy-minimum-posle-povysheniya-stavki-tsentrobankom/

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