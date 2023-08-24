Центробанк Турции резко повысил ключевую ставку до 25 процентов

Турецкая лира. Иллюстративное фото: Kostas Tsironis / Bloomberg

Центральный банк Турецкой Республики принял решение повысить учетную ставку с 17,5 до 25 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте регулятора страны.

"Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о повышении учетной ставки (ставки аукционного однонедельного репо) с 17,5 до 25 процентов.

Комитет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики с целью скорейшего достижения дезинфляции, закрепления инфляционных ожиданий и сдерживания ухудшения ценового поведения", – говорится в пресс-релизе Центробанка Турции.

Напомним, в конце июня этого года ЦБ Турции поднял ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов. До этого ставка была повышена в марте 2021 года – с 17 до 19 процентов.

После июньского повышения стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум и впервые преодолела отметку в 24 лиры за доллар.

Как мы писали ранее, в начале июня этого года курс турецкой валюты продолжил снижение после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах.

Так, по состоянию на 8 июня 2023 года официальный курс турецкой лиры составил 19,29 тенге – всего за один день она "просела" сразу на 8,2%, или на 1,73 тенге. По словам аналитиков, это было самое сильное однодневное снижение лиры как минимум с 21 декабря 2021 года.

Падение лиры не является спонтанным явлением. Отмечается, что данная валюта в последнее время регулярно обновляет свои антирекорды.

Также, по словам экспертов, за последние пять лет лира потеряла около 77% стоимости по отношению к доллару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033855-tsentrobank-turtsii-rezko-povysil-klyuchevuyu-stavku-do-25-protsentov/