Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Центробанк Турции резко повысил ключевую ставку до 25 процентов

Опубликовано:

Банкноты в руках, турецкая лира
Турецкая лира. Иллюстративное фото: Kostas Tsironis / Bloomberg

Центральный банк Турецкой Республики принял решение повысить учетную ставку с 17,5 до 25 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте регулятора страны.

"Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о повышении учетной ставки (ставки аукционного однонедельного репо) с 17,5 до 25 процентов.

Комитет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики с целью скорейшего достижения дезинфляции, закрепления инфляционных ожиданий и сдерживания ухудшения ценового поведения", – говорится в пресс-релизе Центробанка Турции.

Напомним, в конце июня этого года ЦБ Турции поднял ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов. До этого ставка была повышена в марте 2021 года – с 17 до 19 процентов.

После июньского повышения стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум и впервые преодолела отметку в 24 лиры за доллар.

Как мы писали ранее, в начале июня этого года курс турецкой валюты продолжил снижение после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах.

Так, по состоянию на 8 июня 2023 года официальный курс турецкой лиры составил 19,29 тенге – всего за один день она "просела" сразу на 8,2%, или на 1,73 тенге. По словам аналитиков, это было самое сильное однодневное снижение лиры как минимум с 21 декабря 2021 года.

Падение лиры не является спонтанным явлением. Отмечается, что данная валюта в последнее время регулярно обновляет свои антирекорды.

Также, по словам экспертов, за последние пять лет лира потеряла около 77% стоимости по отношению к доллару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033855-tsentrobank-turtsii-rezko-povysil-klyuchevuyu-stavku-do-25-protsentov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.