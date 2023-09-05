Эрдоган, встретившись с Путиным, оценил перспективы достижения мира в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Alexis Mitas/Getty Images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Сочи, заявил об отсутствии перспектив на горизонте по достижению мира в Украине, передает РИА Новости.

По его словам, позиция Турции в отношении продолжающейся войны в Украине однозначна.

"С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию. Мы прилагали большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились.

К сожалению, война, продолжающаяся уже 1,5 года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается", – сказал он журналистам в самолете по возвращению из Сочи, где он проводил переговоры с президентом России.

Эрдоган добавил, что "в войне нет победителей, а в мире нет проигравших".

"Мы готовы внести свою лепту в случае изъявления такого желания от сторон. Мы также продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская атомная электростанция. Мы надеемся, что эта война, наносящая ущерб двум нашим соседям и нашему региону, как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права", – отметил турецкий лидер.

Напомним, в конце августа сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Сочи.

Вчера, 4 сентября, в российском городи Сочи встретились президенты России и Турции. Российские журналисты рассказали, как прошли переговоры в широком формате, и показали меню рабочего обеда глав государств.

Позже стало известно, что Россия и Турция не смогли договориться о возобновлении "зерновой сделки".

"Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать "зерновую сделку" сразу же, как будут выполнены все договоренности, касающиеся российского агроэкспорта", – заявил Путин по итогам встречи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035382-erdogan-otsenil-perspektivy-dostizheniya-mira-v-ukraine/