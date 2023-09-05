Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Эрдоган, встретившись с Путиным, оценил перспективы достижения мира в Украине

Опубликовано:

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Alexis Mitas/Getty Images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Сочи, заявил об отсутствии перспектив на горизонте по достижению мира в Украине, передает РИА Новости.

По его словам, позиция Турции в отношении продолжающейся войны в Украине однозначна.

"С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию. Мы прилагали большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились.

К сожалению, война, продолжающаяся уже 1,5 года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается", – сказал он журналистам в самолете по возвращению из Сочи, где он проводил переговоры с президентом России.

Эрдоган добавил, что "в войне нет победителей, а в мире нет проигравших".

"Мы готовы внести свою лепту в случае изъявления такого желания от сторон. Мы также продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская атомная электростанция. Мы надеемся, что эта война, наносящая ущерб двум нашим соседям и нашему региону, как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права", – отметил турецкий лидер.

Напомним, в конце августа сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Сочи.

Вчера, 4 сентября, в российском городи Сочи встретились президенты России и Турции. Российские журналисты рассказали, как прошли переговоры в широком формате, и показали меню рабочего обеда глав государств.

Позже стало известно, что Россия и Турция не смогли договориться о возобновлении "зерновой сделки".

"Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать "зерновую сделку" сразу же, как будут выполнены все договоренности, касающиеся российского агроэкспорта", – заявил Путин по итогам встречи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035382-erdogan-otsenil-perspektivy-dostizheniya-mira-v-ukraine/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.