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Алиев поднял флаги Азербайджана Нагорном Карабахе

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Флаг Азербайджана развевается на фоне зданий и деревьев
Флаг Азербайджана. Иллюстративное фото: Thomas Eisenhuth / Getty Images

Президент Азербайджана поднял государственный флаг своей страны в нагорно-карабахском городе Ханкенди (Степанакерт), и в нескольких других городах региона, передает NUR.KZ со ссылкой на "Азертадж".

По данным азербайджанского государственного информагентства, сегодня, 15 октября, глава Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в городе Ханкенди. Также он выступил с речью.

Кроме того, флаги Азербайджана подняли в городе Агдере и на территории Сарсангского водохранилища. Эти объекты также расположены в Карабахском экономическом регионе.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Заявлялось, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовал заявление, в котором осудил действия азербайджанской стороны.

Между тем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера.

Переговоры двух сторон

20 сентября представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие. В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с азербайджанской стороной о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

21 сентября в карабахском городе Евлах прошли переговоры между представителями азербайджанских властей и администрацией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

На следующий день в Ереване у здания правительства демонстранты потребовали отставки Пашиняна и даже попытались заблокировать выходы из здания правительства, однако кортежу армянского премьера все же удалось отъехать от здания. В тот день задержали десятки человек.

Тем временем в Армению начали прибывать первые беженцы из Карабаха.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна полностью обеспечила свой государственный суверенитет. А лидер США Джо Байден передал письмо Пашиняну и заверил его в поддержке Армении.

28 сентября глава непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики до 1 января 2024 года. Как заявили в Инфоштабе республики, решение было принято исходя из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2041055-aliev-podnyal-flagi-azerbaydzhana-nagornom-karabahe/

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