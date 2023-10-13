Министр информации Израиля объявила об уходе в отставку

Министр информации Израиля вчера вечером объявила об уходе в отставку, ссылаясь на то, что нынешнее правительство отодвигает ее полномочия на второй план, передает The Times of Israel.

Как пишет издание, в соцсетях Галит Дистель-Атбарян объяснила, что после жестокого нападения ХАМАСа на Израиль Управление общественной дипломатии при канцелярии премьер-министра приняло решение назначить Министерство по делам диаспоры ответственным за координацию общественной дипломатии Израиля в военное время наряду с Министерством иностранных дел.

Дистель-Атбарян заявила, что после того, как ее офис "лишился полномочий, которыми он был наделен изначально, у нее не осталось другого выбора, кроме как честно признать, что каждый день, который он будет продолжать работать, будет пустой тратой государственных средств".

По информации издания, с момента вступления в должность она несколько раз подвергалась серьезной критике, в частности, за то, что активно пропагандировала реформы судебной системы, проводимой правительством, а также за провокационные высказывания.

Также, как сообщает издание, на этой неделе министр снова подверглась резкому осуждению в связи с кажущимся отсутствием активности ее министерства в условиях, когда Израиль столкнулся с сильнейшей за последние десятилетия атакой.

По словам Дистель-Атбарян, ее усилиям мешала борьба за выделение бюджета, который, по ее словам, министерство получило всего 17 недель назад, то есть более чем через полгода после создания правительства.

"В нынешней ситуации это министерство не может внести значимый вклад в развитие страны, и благо государства для меня важнее всего", – добавила она.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

В Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой.

Также Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Разразившийся конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что поддерживает законную оборону палестинской нации.

Министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Вчера Израиль заявил о ликвидации одного из командиров ХАМАСа.

По последним данным, более 1400 человек погибли в секторе Газа, свыше шести тысяч пострадали. В Израиле жертвами вооруженного конфликта стали 1300 человек, более трех тысяч человек ранены.