Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Во Франции запретили антиизраильские демонстрации и приставили охрану к депутатам-евреям

Опубликовано:

Эйфелева башня
Эйфелева башня. Фото: Michel Stoupak/NurPhoto via Getty Images

Власти Франции запретили любые демонстрации в поддержку палестинцев, объяснив это решение тем, что такие акции угрожают общественному порядку. Кроме того, из-за всплеска антисемитских настроений после нападения ХАМАС на Израиль и начавшейся войны к депутатам парламента, связанным с Израилем, приставлена охрана.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен в своем распоряжении региональным префектам указал, что антиизраильские демонстрации могут привести к нарушению общественного порядка. Тем, кто все же попытается организовать такие акции, грозит арест.

«Мы безусловно уважаем интересы палестинцев, Франция всегда выступала за два государства, израильское и палестинское, но если это демонстрация в поддержку ХАМАС, то ответ — нет», — сказал министр.

В последние дни во Франции, как и в ряде других европейских стран, прошли акции пропалестинских и левых движений с осуждением Израиля. В четверг подобная демонстрация состоялась в Париже, несмотря на ранее введенный мэрией города запрет.

Жеральд Дарманен сказал, что заявки на такие демонстрации будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

В начале недели ХАМАС призвал арабский и мусульманский мир в эту пятницу устроить день «всеобщей мобилизации» в поддержку палестинцев. В Израиле многие расценили это как призыв к нападениям на евреев.

Полиция Франции выставила охрану у домов нескольких ведущих депутатов парламента, связанных с Израилем или поддерживающих его.

Охрана приставлена, в частности, к президенту Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве, которой стали приходить письма с угрозами. Она состоит в партии президента Макрона и на этой неделе в ответ на нападение ХАМАС распорядилась осветить парламент цветами израильского флага, а перед началом сессии Ассамблеи во вторник объявила минуту молчания.

Кроме того, Яэль Браун-Пиве заявила, что не допустит Марьям Абу Дакку, члена Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) на показ в парламенте документального фильма. Эта организация в Евросоюзе объявлена террористической.

Охрана выставлена и у дома депутата Мейера Хабиба. Он представляет избирательный округ зарубежных французских граждан, в который входят Израиль и палестинские территории, и является активным сторонником Израиля. После нападения ХАМАС он заявил: "Мы являемся свидетелями возвращения погромов».

За прошедшие с нападения ХАМАС на Израиль дни в стране за правонарушения антисемитского характера уже были арестованы 24 человека. Некоторые из них были задержаны с ножами возле еврейских школ.

«Начиная с вечера субботу после террористических убийств в Израиле, было совершено более 100 антисемитских правонарушений, в том числе граффити в виде свастики, надписи «смерть евреям» и призывы к интифаде против Израиля», - сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью радиоканалу France Inter.

Кроме того, как сообщил министр, надзорные органы получили сообщения о более чем 2000 антисемитских высказываниях в интернете.

По словам Дарманена, спецслужбам Франции пока не известно о конкретных угрозах терактов против еврейской общины Франции, но правоохранительные органы считают, что такие угрозы могут исходить от отдельных лиц, а не от организованных групп.

Еврейская община Франции насчитывает 500 000 человек и является самой большой в Европе. Правда, в последние годы многие евреи покинули Францию и переехали в Израиль, говоря, что к этому их вынудил рост антисемитизма в стране.

После нападения ХАМАС на Израиль французская политика раскололась на два лагеря. Большинство партий осудили ХАМАС и заявили, что Израиль имеет право ответить, но, например, первоначальная реакция крайне левой партии Жана-Люка Меланшона La France Insoumise («Непокоренная Франция») была более двусмысленной.

В ее заявлении вылазка ХАМАС была названа «вооруженным наступлением палестинских сил», что вызвало резкую критику со стороны других партий, включая даже союзников Меланшона – Социалистической и Коммунистической партий.

В Германии — тоже антиизраильские акции

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете пропалестинской группы Samidoun, представители которой были засняты в берлинском районе Нойкёльн, когда раздавали бесплатные сладости в честь нападения ХАМАС на Израиль.

Щольц объявил о «нулевой терпимости» к антисемитизму и заявил, что безопасность Израиля является одной из целей государственной политики Германии.

Шольц также добавил, что без поддержки Ирана ХАМАС не смог бы осуществить вылазку такого беспрецедентного масштаба.

По данным немецких властей, в нескольких городах по всей стране, включая Майнц, Брауншвейг и Хайльбронн, были сорваны и уничтожены израильские флаги, поднятые в знак солидарности с еврейским государством.

«Это демонстрация неуважения к жертвам ХАМАС», - заявил мэр Брауншвейга Торстен Корнблюм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2040814-vo-frantsii-zapretili-antiizrailskie-demonstratsii-i-pristavili-ohranu-k-deputatam-evreyam/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Олега Орлова из «Мемориала» не стали сажать в колонию по делу о «дискредитации». Что это было за дело «Мы в состоянии войны». ХАМАС напал на Израиль: 250 убитых израильтян, десятки в заложниках. Что известно Триумф сценаристов Голливуда? Чем закончилась историческая забастовка

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.