Во Франции запретили антиизраильские демонстрации и приставили охрану к депутатам-евреям

Власти Франции запретили любые демонстрации в поддержку палестинцев, объяснив это решение тем, что такие акции угрожают общественному порядку. Кроме того, из-за всплеска антисемитских настроений после нападения ХАМАС на Израиль и начавшейся войны к депутатам парламента, связанным с Израилем, приставлена охрана.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен в своем распоряжении региональным префектам указал, что антиизраильские демонстрации могут привести к нарушению общественного порядка. Тем, кто все же попытается организовать такие акции, грозит арест.

«Мы безусловно уважаем интересы палестинцев, Франция всегда выступала за два государства, израильское и палестинское, но если это демонстрация в поддержку ХАМАС, то ответ — нет», — сказал министр.

В последние дни во Франции, как и в ряде других европейских стран, прошли акции пропалестинских и левых движений с осуждением Израиля. В четверг подобная демонстрация состоялась в Париже, несмотря на ранее введенный мэрией города запрет.

Жеральд Дарманен сказал, что заявки на такие демонстрации будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

В начале недели ХАМАС призвал арабский и мусульманский мир в эту пятницу устроить день «всеобщей мобилизации» в поддержку палестинцев. В Израиле многие расценили это как призыв к нападениям на евреев.

Полиция Франции выставила охрану у домов нескольких ведущих депутатов парламента, связанных с Израилем или поддерживающих его.

Охрана приставлена, в частности, к президенту Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве, которой стали приходить письма с угрозами. Она состоит в партии президента Макрона и на этой неделе в ответ на нападение ХАМАС распорядилась осветить парламент цветами израильского флага, а перед началом сессии Ассамблеи во вторник объявила минуту молчания.

Кроме того, Яэль Браун-Пиве заявила, что не допустит Марьям Абу Дакку, члена Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) на показ в парламенте документального фильма. Эта организация в Евросоюзе объявлена террористической.

Охрана выставлена и у дома депутата Мейера Хабиба. Он представляет избирательный округ зарубежных французских граждан, в который входят Израиль и палестинские территории, и является активным сторонником Израиля. После нападения ХАМАС он заявил: "Мы являемся свидетелями возвращения погромов».

За прошедшие с нападения ХАМАС на Израиль дни в стране за правонарушения антисемитского характера уже были арестованы 24 человека. Некоторые из них были задержаны с ножами возле еврейских школ.

«Начиная с вечера субботу после террористических убийств в Израиле, было совершено более 100 антисемитских правонарушений, в том числе граффити в виде свастики, надписи «смерть евреям» и призывы к интифаде против Израиля», - сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью радиоканалу France Inter.

Кроме того, как сообщил министр, надзорные органы получили сообщения о более чем 2000 антисемитских высказываниях в интернете.

По словам Дарманена, спецслужбам Франции пока не известно о конкретных угрозах терактов против еврейской общины Франции, но правоохранительные органы считают, что такие угрозы могут исходить от отдельных лиц, а не от организованных групп.

Еврейская община Франции насчитывает 500 000 человек и является самой большой в Европе. Правда, в последние годы многие евреи покинули Францию и переехали в Израиль, говоря, что к этому их вынудил рост антисемитизма в стране.

После нападения ХАМАС на Израиль французская политика раскололась на два лагеря. Большинство партий осудили ХАМАС и заявили, что Израиль имеет право ответить, но, например, первоначальная реакция крайне левой партии Жана-Люка Меланшона La France Insoumise («Непокоренная Франция») была более двусмысленной.

В ее заявлении вылазка ХАМАС была названа «вооруженным наступлением палестинских сил», что вызвало резкую критику со стороны других партий, включая даже союзников Меланшона – Социалистической и Коммунистической партий.

В Германии — тоже антиизраильские акции

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете пропалестинской группы Samidoun, представители которой были засняты в берлинском районе Нойкёльн, когда раздавали бесплатные сладости в честь нападения ХАМАС на Израиль.

Щольц объявил о «нулевой терпимости» к антисемитизму и заявил, что безопасность Израиля является одной из целей государственной политики Германии.

Шольц также добавил, что без поддержки Ирана ХАМАС не смог бы осуществить вылазку такого беспрецедентного масштаба.

По данным немецких властей, в нескольких городах по всей стране, включая Майнц, Брауншвейг и Хайльбронн, были сорваны и уничтожены израильские флаги, поднятые в знак солидарности с еврейским государством.

«Это демонстрация неуважения к жертвам ХАМАС», - заявил мэр Брауншвейга Торстен Корнблюм.