В Белом доме объяснили, зачем отправили авианосец на Ближний Восток

Ранее стало известно о том, что США отправили авианосец в восточную часть Средиземного моря - это произошло на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Причины решения озвучили в Белом доме.

8 октября Пентагон опубликовал сообщение об отправке авианосца "Джеральд Форд" на Ближний Восток. Его сопровождают крейсер и четыре эсминца с ракетами.

На прошедшем 10 октября брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, зачем американские власти приняли такое решение.

Он подтвердил, что, по указанию президента Байдена, американские вооруженные силы усилили свое присутствие в регионе для укрепления сил сдерживания, включая переброску авианосной ударной группы в Восточное Средиземноморье.

США также готовы перебросить дополнительные силы и средства в случае необходимости.

"Позвольте мне внести ясность: мы переместили авианосец не ради ХАМАСа. Мы переместили авианосец, чтобы послать четкий сигнал сдерживания другим государствам или негосударственным субъектам, которые могут желать расширения эскалации", - заявил Салливан.

Как отмечает РИА Новости, отправка авианосца США в Израиль вызвала вопросы у турецких властей.

"США направляют свой авианосец в Израиль. У меня возник вопрос относительно того, что делает американский авианосец в Израиле. Он будет участвовать в очень серьезных массовых убийствах, нанося удары по Газе своими катерами и самолетами, находящимися вокруг авианосца", - заявил президент Турции Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии в минувший вторник в Анкаре.

Обострение конфликта Израиля и группировки ХАМАС

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой.

Позже стало известно, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось мобилизовать 300 тысяч резервистов за 48 часов с момента эскалации с сектором Газа.

Также сообщалось, что глава израильского оборонного ведомства отдал приказ полностью блокировать сектор Газа. Отмечалось, что военные Израиля вторглись на территорию города Наблус, расположенный в Палестинской автономии.

Накануне в Палестине заявили, что израильская армия якобы применяет боеприпасы с белым фосфором - опасным токсичным веществом.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия страны переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.