Россия уже не может быть гарантом безопасности Армении, заявил Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в интервью Politico заявил, что Армения уже не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности, так как российская сторона сосредоточила все свои силы на Украине.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения уже не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности на фоне возможной эскалации с Азербайджаном. Связано это, по его словам, с тем, что российская сторона тратит все силы на текущий конфликт с Украиной.

"В результате событий в Украине возможности России изменились", – сказал Пашинян.

Премьер отметил, что они также стараются максимально снизить зависимость от других.

"Мы хотим иметь независимую, суверенную страну, но у нас должны быть пути, чтобы не оказаться в центре столкновений между западом и востоком, севером и югом", – сказал армянский премьер-министр.

Ранее мы писали, что МИД РФ вызвал посла Армении в Москве после некоторых действий республики, которые российская сторона посчитала недружественными. В частности, речь шла о возможном запуске процесса ратификации Римского статута МУС в Армении, проведении на армянской территории военных учений с участием США и других событиях.

Напомним, в мае этого года Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности. Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Лачинского района призвал этнических армян, живущих в Нагорном Карабахе, подчиниться законам его страны.

Недавно Азербайджан обвинил Армению в обстреле своей территории. Армянская сторона назвала сообщение дезинформацией.

В свою очередь позицию по Нагорному Карабаху высказали в казахстанском МИД. Там выразили решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ.