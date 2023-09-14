Россия уже не может быть гарантом безопасности Армении, заявил Пашинян
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Премьер-министр Никол Пашинян в интервью Politico заявил, что Армения уже не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности, так как российская сторона сосредоточила все свои силы на Украине.
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения уже не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности на фоне возможной эскалации с Азербайджаном. Связано это, по его словам, с тем, что российская сторона тратит все силы на текущий конфликт с Украиной.
"В результате событий в Украине возможности России изменились", – сказал Пашинян.
Премьер отметил, что они также стараются максимально снизить зависимость от других.
"Мы хотим иметь независимую, суверенную страну, но у нас должны быть пути, чтобы не оказаться в центре столкновений между западом и востоком, севером и югом", – сказал армянский премьер-министр.
Ранее мы писали, что МИД РФ вызвал посла Армении в Москве после некоторых действий республики, которые российская сторона посчитала недружественными. В частности, речь шла о возможном запуске процесса ратификации Римского статута МУС в Армении, проведении на армянской территории военных учений с участием США и других событиях.
Напомним, в мае этого года Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности. Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Лачинского района призвал этнических армян, живущих в Нагорном Карабахе, подчиниться законам его страны.
Недавно Азербайджан обвинил Армению в обстреле своей территории. Армянская сторона назвала сообщение дезинформацией.
В свою очередь позицию по Нагорному Карабаху высказали в казахстанском МИД. Там выразили решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036516-rossiya-uzhe-ne-mozhet-byt-garantom-bezopasnosti-armenii-zayavil-pashinyan/