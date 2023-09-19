Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война в Украине будет длиться долго. И, по его словам, Владимир Путин желает скорейшего ее завершения, передает телеканал PBS.

"Я должен быть предельно ясен и откровенен. Совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго. И на то, что война закончится как можно скорее, мы бы очень надеялись. И господин Путин действительно стоит на стороне скорейшего окончания этой войны. (…) Это то, что он сказал. И я верю его высказываниям", – сказал он.

При этом Эрдоган добавил, что не может назвать сроки завершения войны в Украине. По его словам, это могут сделать лидеры двух стран.

"Я не могу дать вам календарь, когда закончится эта война или как долго она будет продолжаться. Это могут сказать только лидеры обеих сторон", – отметил он.

Напомним, в конце августа сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Сочи.

В начале сентября в российском городи Сочи встретились президенты России и Турции. Российские журналисты рассказали, как прошли переговоры в широком формате, и показали меню рабочего обеда глав государств.

Позже стало известно, что Россия и Турция не смогли договориться о возобновлении "зерновой сделки".

"Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать "зерновую сделку" сразу же, как будут выполнены все договоренности, касающиеся российского агроэкспорта", – заявил Путин по итогам встречи.

Также Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Сочи, заявил об отсутствии перспектив на горизонте по достижению мира в Украине.