Угощал харчо и барабулькой: в Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: ALEXEY NIKOLSKY/POOL/AFP via Getty Images

В российском городи Сочи встретились президенты России и Турции. Корреспонденты РИА Новости рассказали, как прошли переговоры в широком формате, и показали меню рабочего обеда президентов.

Как пишет информагентство, завершились российско-турецкие переговоры в широком составе с участием президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом в начале встречи российский Путин заявил, что главы государств обсудят вопросы, связанные с Украиной.

Президент России также сообщил о готовности Москвы вести переговоры по зерновой сделке. Турецкий лидер, в свою очередь, отметил, что обсуждение будущего черноморской инициативы станет важным для африканских стран и мира в целом.

При этом, как сообщается в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости, Путин в ходе разговора также сделал следующие заявления:

темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется;

москва надеется на завершение в ближайшем времени переговоров по созданию газового хаба в Турции;

работа над АЭС "Аккую" идет по плану, в следующем году планируется запустить первый энергоблок;

РФ одна из первых старается подставить плечо Турции, так было в случае с пожарами и землетрясением.

Главы государств продолжили общение в формате рабочего обеда, меню которого также опубликовали представители издания.

Оказалось, что в меню рабочего обеда Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана значились салат из подкопченой форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром, а также суп-харчо с говядиной.

Из горячего на выбор предлагалась корейка ягненка на гриле с пюре из пастернака или кефаль с овощами и шпинатным соусом.

На десерт было "птичье молоко".

На обед лидерам также было предложено белое и красное вино "Усадьба Дивноморское".

Напомним, что в середине июля Россия заявила о выходе из зерновой сделки.

Зерновая сделка

22 июля прошлого года было подписано зерновое соглашение между Россией и Украиной при посредничестве президента Турции и в присутствии генсека ООН. Соглашение действовало 120 дней со дня подписания – до 19 ноября. Первое судно с зерном покинуло порт Одессы уже 1 августа.

Однако в конце октября российская сторона сообщила о бессрочной приостановке своего участия в зерновой сделке. Поводом для этого, по их словам, стали массированные авиационный и морской удары по дежурившим в районе зернового "коридора" кораблям РФ.

Зеленский потребовал от мирового сообщества жесткого ответа на действия Москвы.

В ноябре сделку по экспорту украинского зерна продлили еще на 120 дней.

В марте текущего года президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече в Киеве высказались за продолжение зерновой сделки. Как отметил Гутерриш, "Черноморская зерновая инициатива" обеспечила экспорт 23 млн тонн зерна.

Позже ООН подтвердила продление черноморской "зерновой сделки". Россия заявила, что она продлена на 60 дней.

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что "зерновая сделка" – соглашение о разблокировании черноморских портов Украины и экспорте сельхозпродукции из них – продлена еще на два месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035234-ugoschal-harcho-i-barabulkoy-kak-proshli-peregovory-putina-i-erdogana-v-sochi/