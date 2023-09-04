Путин и Эрдоган не договорились о возобновлении «зерновой сделки»

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: TUR Presidency/Murat Cetinmuhurdar / Handout /Anadolu Agency via Getty Images

Россия и Турция не смогли договориться о возобновлении «зерновой сделки», следует из заявлений, сделанных российским президентом Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Сочи.

«Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать "зерновую сделку" сразу же, как будут выполнены все договоренности, касающиеся российского агроэкспорта», — заявил Путин по итогам встречи.

Российский президент в очередной раз обвинил Киев в том, что украинская сторона якобы использовала гуманитарные коридоры для террористических атак, в то время как Россия обеспечивала безопасность по зерновому коридору. По мнению российского лидера, Запад обманывал Россию по поводу гуманитарного характера зерновой сделки.

При этом, по словам Путина, Россия намерена продолжать экспорт продовольствия и удобрений самостоятельно. Он упомянул о том, что Россия близка к завершению переговоров с шестью африканскими странами по доставке зерна.

Касаясь других тем, Путин заявил, что Россия готова транзитом поставлять газ через Турцию в другие страны, отметив, что за последние 8 месяцев его страна поставила в Турцию более 10 млрд кубометров газа.

Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 4 сентября, провели переговоры в Сочи, главной темой которых было возобновление «зерновой сделки».

17 июля Россия официально вышла из соглашения, которое позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие из черноморских портов, и отозвала гарантии безопасности судоходства. После этого российские военные начали бомбить украинские порты и элеваторы.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и аналитиков писала, что Россия отказалась от продления «зерновой сделки» после того, как Эрдоган «разозлил» российские власти, вернув Украине защитников «Азовстали» и одобрив вступление Швеции в НАТО.

По данным издания, Путин после этого игнорировал запросы Эрдогана, предлагавшего провести переговоры о продлении соглашения.

До выхода из сделки Россия неоднократно угрожала прекратить участие в «черноморской зерновой инициативе», согласованной 22 июля прошлого года, утверждая, что обещания, данные России по условиям сделки, не выполняются. За сохранение договоренностей выступали власти Турции, Украины и представители ООН.

Переговоры в Сочи стали первой личной встречей Путина и Эрдогана с октября 2022 года.

В Кремле и до начала переговоров заявляли, что Россия готова будет вернуться к участию в сделке об экспорте украинского зерна через черноморские порты, когда будут выполнены требования Москвы по поводу экспорта российского продовольствия.

ООН вместе с Турцией перед встречей в Сочи подготовила новые предложения, которые могли бы стать основой для возобновления зерновой сделки. Об этом на прошлой неделе говорил в ходе визита в Москву министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В ООН также отмечали, что эти предложения «позволяют обеспечить более эффективный доступ российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки по адекватным ценам».

Корреспондент Би-би-си Алексей Калмыков:

«Путину зерновая сделка не нужна, она нужна Украине и Эрдогану. Путину нужно отсутствие зерновой сделки, потому что, во-первых, она дает Украине заработать, а во-вторых, она мешает заработать напавшей на нее России.

В этом году Россия соберет второй урожай зерна после прошлогоднего рекордного. Второй год подряд урожай плюс запасы превысят 100 млн тонн. Все это нужно куда-то девать. А главный конкурент в регионе — Украина.

До недавнего времени Украина экспортировала зерно тремя маршрутами: через Стамбул, пока действовала зерновая сделка, через дунайские порты и в Европу грузовиками и по железной дороге.

Первый маршрут Путин перерезал, выйдя из зерновой сделки и разбомбив одесский порт.

Второй маршрут он пытается перерезать сейчас. Почти ежедневно российские дроны иранского происхождения жгут склады с зерном в дунайских портах.

Остается третий путь: через Молдову, через Польшу и прочими сухопутными путями в ЕС. Там свои сложности, поскольку местным фермерам не нравится конкуренция с дешевым украинским зерном.

Возвращение к зерновой сделке Путин обставил неприемлемыми для Запада условиями.

Ультиматум говорит об одном: Кремль любыми способами хочет лишить Украину возможности продавать за границу продукцию сельского хозяйства, которая до войны обеспечивала 40% украинского экспорта. А заодно решить вопрос с продажей собственного зерна.

Выходит тройной профит: Украина лишается дохода, Россия занимает ее рынки, да еще и продает зерно дороже, поскольку в отсутствие дешевой украинской кукурузы и пшеницы цены непременно вырастут.

А заодно и бесплатный массаж путинского эго: сегодня по телевизору населению России он сможет показать, как к нему слетаются мировые лидеры с важными просьбами, а он их отправляет восвояси несолоно хлебавши».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035243-putin-i-erdogan-ne-dogovorilis-o-vozobnovlenii-zernovoy-sdelki/