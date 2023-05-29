Президент Азербайджана призвал жителей Карабаха подчиниться законам его страны

Ильхам Алиев. Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Лачинского района призвал этнических армян, живущих в Нагорном Карабахе, подчиниться азербайджанским законам, передает Haqqin.

Вчера, 28 мая, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с жителями Лачинского района.

На встрече, как пишет издание, он назвал единственный оставшийся для этнических армян в Нагорном Карабахе путь.

"Это – подчиниться законам Азербайджана, стать лояльными, нормальными гражданами Азербайджана, выбросить в мусорное ведро свои фальшивые государственные атрибуты и распустить парламент", – заявил Алиев.

Отметим, что Лачинский район расположен на юго-западе Азербайджана, в горной местности. На западе граничит с Арменией. Район был образован в 1924 году, центром является город Лачин, говорится на сайте азербайджанского Верховного суда.

Напомним, несколько дней назад премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что они с Азербайджаном договорились о взаимном признании территориальной целостности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что у них территориальных претензий к армянской стороне не имеется.

"Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана", – заявил тогда Алиев.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха не раз перерастал в полноценные боевые действия. Так, в середине апреля мы писали, что на армяно-азербайджанской границе случилась перестрелка. По данным двух стран, всего погибло семь человек, при этом каждая из сторон уверяла, что огонь открыли противники.

В марте в Карабахе произошла перестрелка между армянской полицией и азербайджанскими военными. В результате происшествия были жертвы.

Также вооруженные конфликты, о которых мы писали, происходили в сентябре, а также неоднократно – в октябре прошлого года.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Нагорный Карабах – регион на юго-западе Азербайджана. В 1923 году советское правительство учредило его как автономную область Азербайджанской ССР, при этом наибольшее число жителей составляли этнические армяне.

Поначалу регион в течение десятилетий развивался спокойно, но в 1988 году этнические армяне Нагорного Карабаха начали выступать за передачу области под контроль Армении. Ситуация в регионе обострилась после распада СССР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022378-prezident-azerbaydzhana-prizval-zhiteley-karabaha-podchinitsya-zakonam-ego-strany/