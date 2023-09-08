МИД России вызвал посла Армении, посчитав действия властей республики недружественными

МИД РФ вызвал посла Армении в Москве после некоторых действий республики, которые российская сторона посчитала недружественными, сообщается в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

"Отфиксировали появление в последнее время в официальных кругах и политической элите Республики Армения определенных сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках ОДКБ и с Россией на двусторонней основе, а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020-2022 годов о путях нормализации армяно-азербайджанских отношений", – говорится в сообщении МИД РФ.

В официальном сообщении указывается, что на таком фоне руководством Армении в последние дни предпринята серия, как отметили в министерстве, "недружественных шагов", включая:

запуск процесса ратификации Римского статута МУС; поездку в Киев супруги премьер-министра Анны Акопян с передачей гумпомощи; проведение на армянской территории военных учений с участием США.

В связи с этими событиями посол Армении Вагаршак Арутюнян был вызван в российский МИД, где было сделано жесткое представление, рассказали в ведомстве.

"Кроме того, передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний председателя Национального Собрания Армении Алена Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора департамента информации и печати Марии Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом.

Отдельно доведена озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна", – говорится в публикации.

Однако в МИД РФ отметили, что в Москве твердо исходят из того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены на благо народов двух стран.

"Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном. Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия", – подытожили в МИД РФ.

Последние события, связанные с Арменией

Несколько дней назад спикер парламента Армении Алек Симонян сообщил, что Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован законодательным органом республики, передает Интерфакс. По его словам, документ находится в этапе обсуждений.

Кроме того, на этой неделе супруга действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян побывала в Киеве, где приняла участие в саммите первых леди и джентльменов. Кроме того, она передала украинской стороне гуманитарную помощь, передает РБК.

Одновременно с этим Ереван анонсировал совместные военные учения с США, которые стартуют с 11 сентября.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях c 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" пройдут совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", – сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.