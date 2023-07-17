Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Что это значит

Зерно. Иллюстративное фото: pixabay.com

Россия официально вышла из зерновой сделки, которая позволяла экспортировать украинское продовольствие из черноморских портов, несмотря на войну. Она уведомила об этом Турцию, Украину и секретариат ООН. Срок соглашения истекал сегодня, 17 июля.

«Черноморская инициатива» прекращает функционирование с 18 июля, совместный координационный центр в Стамбуле, который инспектировал суда с украинским зерном, будет расформирован, следует из заявления российского МИД.

Россия также отозвала гарантии безопасности судоходства и намерена свернуть морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.

В Кремле ранее заявили, что Россия вернется к рассмотрению сделки, которая позволяла экспортировать украинское продовольствие через черноморские порты, когда будут выполнены требования Москвы.

«Как только будет выполнена согласованная и касающаяся России часть черноморских договоренностей, Россия незамедлительно вернется к реализации этой сделки», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, позиция по зерновой сделке была озвучена Москвой еще до атаки на Крымский мост, и события, произошедшие в ночь на понедельник, не связаны с прекращением ее действия.

Российские власти действительно давно угрожали прекратить участие в «черноморской зерновой инициативе», согласованной 22 июля прошлого года, утверждая, что обещания, данные России по условиям сделки, не выполняются.

За сохранение договоренностей выступали власти Турции, Украины и представители ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе направил российскому президенту Владимиру Путину письмо с предложениями по продлению сделки.

Последнее судно в рамках этих договоренностей вышло из порта Одессы утром 16 июля. Его проход через Черное море Россия согласовала в конце июня, и с тех пор разрешения на проход других судов Москва не давала.

Украинские власти ранее неоднократно жаловались, что российские инспекторы, которые по условиям сделки должны проверять идущие с зерном суда, намеренно затягивают проверки, регулярно требуют нерегламентированные документы и ищут другие необоснованные поводы помешать работе зернового коридора.

Что не выполнено?

В последние недели Путин неоднократно критиковал зерновую сделку, называя ее среди прочего «игрой в одни ворота».

«Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Это игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено», — сказал Путин в четверг.

Обсуждая зерновую сделку в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой на выходных, Путин «подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия – ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений», говорится в сообщении на сайте Кремля.

В меморандуме Россия – ООН и кроется основная причина формальных разночтений при обсуждении зерновой сделки.

22 июля в Стамбуле были подписаны не один, а два документа: Меморандум о взаимопонимании между ООН и Российской Федерацией, направленный на обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из России на мировые рынки, и сама «Черноморская зерновая инициатива», предусматривающая безопасный экспорт продовольствия и удобрений из заблокированных российскими военными портов Украины (последняя включала в себя отдельный договор Украины с Турцией и зеркальное соглашение России с Турцией при посредничестве ООН).

Россия настаивает, что зерновая сделка состоит из двух частей и предусматривает содействие экспорту как из Украины, так и из России. Этим и объясняются многочисленные отсылки российских чиновников к «пакетному» характеру соглашения.

Против этой точки зрения может говорить то, что документы, во-первых, были подписаны разным составом участников, а во-вторых, имеют разные сроки действия (у меморандума — три года). Более того, в тексте меморандума говорится лишь, что стороны «пришли к взаимопониманию» относительно мер, которые они примут.

В документе также указано, что «меморандум не является международным договором и не устанавливает каких-либо прав или обязательств по международному праву».

Санкции или токсичная экономика

Несмотря на то, что ослабление санкций, препятствующих российскому экспорту продовольствия, формально не значилось в зерновой сделке, оно было согласовано с США и ЕС, писало издание Carnegie Politika.

В результате санкции, наложенные на Россию Евросоюзом, не запрещают импорт, экспорт, покупку или торговлю продовольствием и удобрениями из России (за исключением калийных). В 9-м пакете было специально прописано, что сделки допускаются даже с участием подсанкционных субъектов.

Однако требования Москвы простирались гораздо дальше, чем просто отмена ограничительных мер на поставки продовольствия.

По версии российского МИД, Москве в ходе переговоров были даны обещания, среди которых — «снятие всех санкций — прямых и косвенных — для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки». Фактически российские власти требовали снять значительную долю экономических ограничительных мер, которые каким-либо образом затрагивают сельхозпроизводство.

Проблемы с поставками российского зерна действительно есть. Импортеры могут отказываться от сотрудничества с российскими компаниями из-за опасений санкций, вне зависимости от того, грозят ли они им реально или нет.

Фактически вся российская экономика стала токсичной, однако в Кремле рассматривают это как результат неких «косвенных санкций», которые также могут быть сняты.

Еще одна проблема — отключение российских банков от системы SWIFT , которое делает крайне неудобными платежи за поставки.

По данным Financial Times, в переговорах о продлении зерновой сделки Россия ранее предложила план, по которому Россельхозбанк создаст дочернюю компанию для обработки платежей, и ей дадут доступ к SWIFT.

Россельхозбанк ранее не играл заметной роли в международной торговле зерном и удобрениями, но Кремль, видимо, задумал превратить его в «единое окно» для расчетов за агроэкспорт, защитив таким образом от санкций (по аналогии с «Газпромбанком» и экспортом газа), объясняли в Carnegie Politika.

В итоге о достижении каких-либо договоренностей по поводу Россельхозбанка не сообщалось.

FT отмечала, что банк полностью принадлежит Кремлю: его бывший председатель правления — Дмитрий Патрушев, нынешний министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, сыгравшего «важную роль в развязывании войны в Украине».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028980-rossiya-obyavila-o-vyhode-iz-zernovoy-sdelki-chto-eto-znachit/