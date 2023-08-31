США одобрили первую передачу военной техники Тайваню

Военный. Иллюстративное фото: Joe Raedle/Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена одобрила передачу военной техники Тайваню. Это первое американское вооружение, которое будет передано острову за счет Соединенных Штатов, передает CNN.

Во вторник, 29 августа, в Конгресс США было направлено уведомление, согласно которому администрация Байдена одобрила финансирование первой в истории переброски американской военной техники на Тайвань.

Военную помощь в размере 80 млн долларов планируется оказать в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF) Госдепартамента США.

"В соответствии с Законом об отношениях с Тайванем и нашей давней политикой единого Китая, которая не изменилась, Соединенные Штаты предоставляют Тайваню оборонные товары и услуги, необходимые для того, чтобы он мог поддерживать достаточный потенциал самообороны", – заявили представители Госдепа.

Отмечается, что ранее США продавала военную технику Тайваню, однако на этот раз поддержка будет финансироваться именно Соединенными Штатами.

Авторы CNN предположили, что такое развитие событий может вызвать гнев со стороны Китая.

Однако, по данным издания, могут потребоваться месяцы или годы, чтобы военная техника действительно дошла до Тайваня, так как это оборудование включено в будущие закупки Пентагона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2034695-ssha-odobrili-pervuyu-v-istorii-peredachu-voennoy-tehniki-tayvanyu/