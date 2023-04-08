Военные самолеты Китая окружили Тайвань: КНР проводит учения

Китайский истребитель. Фото: Kyodo News / Getty Images

Китай проводит военные учения вокруг острова Тайвань. Глава администрации Тайваня на их фоне подтвердила продолжение сотрудничества с США, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что вооруженные силы КНР начали трехдневные военные учения "Объединенный острый меч" в морских акваториях вокруг острова Тайвань. Об этом стало известно субботу, 8 апреля, в Восточной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как заявили представители НОАК, Пекин направляет самолеты, корабли и персонал в морские районы и воздушное пространство Тайваньского пролива, близ северного и южного побережья острова, а также на восток от острова.

При этом позже китайские СМИ заявили, что оперативная группа будет одновременно организовывать патрулирование и наступление вокруг острова Тайвань, формируя позицию всестороннего окружения и сдерживания.

"Китай задействует дальнобойную ракетную артиллерию, морские эсминцы, ракетные катера, истребители ВВС, бомбардировщики, средства радиопротиводействия и заправщики", – добавили представители СМИ.

Отмечается, что в Пекине назвали маневры строгим предупреждением властям Тайваня.

Как отмечает CNN, учения проходят через день после того, как глава Тайваня Цай Инвэнь вернулась из 10-дневной поездки в Центральную Америку и Соединенные Штаты, где она встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

Между тем, как добавили в Deutsche Welle, Цай Инвэнь на фоне учений подтвердила продолжение сотрудничества с Вашингтоном.

"Тайвань будет продолжать работать с США и другими странами-единомышленниками, чтобы совместно защищать ценности свободы и демократии", – сказала она на встрече с высокопоставленными чиновниками американского Конгресса в Тайбэе.

Ситуация вокруг Тайваня

Отметим, что ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа, после того как остров посетила Нэнси Пелоси, являвшаяся на тот момент спикером Палаты представителей США.

Позже визит Пелоси на Тайвань прокомментировал Си Цзиньпин.

"Визит Пелоси на Тайвань является еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов. Мы продолжаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами, чтобы не пропустить ни одной провокации со стороны американских реакционеров", – сказал тогда председатель КНР.

4 августа Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня в ответ на визит Пелоси.

В конце прошлого года Си Цзиньпин во время переговоров с Джо Байденом назвал Тайвань красной линией в отношениях Китая и США.

"Глава КНР четко указал, что тайваньский вопрос – ядро основных интересов Китая, политическая основа и главная красная линия, которую никому нельзя пересекать", – говорилось тогда в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016007-voennye-samolety-kitaya-okruzhili-tayvan-knr-provodit-ucheniya/