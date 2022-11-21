Си Цзиньпин назвал Тайвань красной линией в отношениях Китая и США

Джо Байден и Си Цзиньпин. Иллюстративное фото: Lintao Zhang/Getty Images

Глава КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Джо Байденом подчеркнул, что тайваньский вопрос является той красной чертой в отношениях двух стран, за которую нельзя заходить, передает РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел Китая озвучили слова председателя КНР. Отмечается, что данный разговор между лидерами Китая и США произошел на полях саммита G20 в Индонезии.

"Глава КНР четко указал, что тайваньский вопрос – ядро основных интересов Китая, политическая основа и главная красная линия, которую никому нельзя пересекать", – говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

При этом китайский лидер подчеркнул, что соблюдение норм международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике остается важнейшей защитой и страховкой отношений между двумя странами.

Отметим, что ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа, после того как остров посетила Нэнси Пелоси, являвшаяся на тот момент спикером Палаты представителей США.

Позже визит Пелоси на Тайвань прокомментировал Си Цзиньпин.

"Визит Пелоси на Тайвань является еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов. Мы продолжаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами, чтобы не пропустить ни одной провокации со стороны американских реакционеров", – сказал тогда председатель КНР.

4 августа Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня в ответ на визит Пелоси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998125-si-tszinpin-nazval-tayvan-krasnoy-liniey-v-otnosheniyah-kitaya-i-ssha/