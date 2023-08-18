Мобилизация в Украине: как власть будет поощрять мужчин идти в военкоматы и не бояться

Украинские солдат. Иллюстративное фото: nndanko/Getty Images

Украинские власти запустили информационную кампанию «Обновляй данные в ТЦК». Ее презентовали на специальном брифинге в Киеве. Таким образом в Минобороны хотят стимулировать украинцев обновлять персональные данные в военкоматах (сейчас – территориальные центры комплектования, ТЦК) и готовиться к службе в армии. Наши коллеги из Украинской службы Би-би-си выяснили, как будет устроена новая кампания.

Мобилизация в Украине продолжается и сопровождается массовыми раздачами повесток в общественных местах и конфликтами между работниками ТЦК и гражданами. Время от времени появляются сообщения, что людей могут забирать с улицы и отвозить в ТЦК даже без вручения повесток.

При этом даже президент Владимир Зеленский говорит о коррупции в ТЦК и призвал командование сменить руководство всех областных военкоматов.

Не бойтесь идти в ТЦК

"Главное, к чему мы призываем – это просто прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Это вовсе не означает, что человек после этого будет мобилизован, или его возьмут на карандаш. Это обычная процедура. Если человек обновит свои данные, это облегчит работу ТЦК, снимет часть коррупционных рисков", – заявила на брифинге в Киеве заместитель министра обороны Анна Маляр.

Обновление данных в ТЦК поможет избежать многих вопросов, которые возникают при вручении повесток на улицах, и позволит эффективнее использовать людей по их специальностям, убеждал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

И Горбач, и Маляр несколько раз подчеркивали, что пойти обновить данные в ТЦК – не значит тут же попасть под мобилизацию.

"Обновить данные – это значит наполнить картотеки ТЦК важной информацией, которая поможет при оповещении при мобилизации. Но обновление данных и мобилизация – это разные вещи", – отметил Роман Горбач.

После всех скандалов с военкоматами он заверил, что с коррупцией в военкоматах борются и будут бороться и в дальнейшем.

По словам Маляр, в Минобороны долго исследовали, почему люди не хотят идти в ТЦК, и выяснили, что главная причина – это страх.

"Мы все честно признаемся, что война – это страшно, но это не повод для того, чтобы стесняться этого. Это нормально. Мы все живые люди, и мы все преодолеваем этот страх ради того, чтобы победить", – говорит Маляр.

Поэтому, по ее словам, в Минобороны решили отказаться от классических призывов в духе «приходи и обнови свои данные». Вместо этого привлекли психологов и разработали кампанию, в ходе которой известные комбриги честно и искренне рассказывают, что они тоже боятся, но преодолевают свой страх.

24 февраля из-за военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запретили выезд из Украины за границу.

В правительстве повторили, что во время военного положения разрешение на выезд мужчин за пределы Украины не планируется.

В первые недели после вторжения сотни тысяч украинцев добровольцами ушли на фронт на волне патриотизма, что помогло отбить первый натиск россиян.

Украинские солдаты. Иллюстративное фото: Olena_Z/Getty Images

Сейчас работники военкоматов раздают повестки на улицах. В интернете распространяют видео, на которых офицеры заталкивают мужчин в фургоны и отвозят в призывные комиссии. С начала развязанной Россией полномасштабной войны десятки тысяч украинских мужчин нелегально выехали из страны, многие из них – благодаря взяткам. Об этом пишут украинские и иностранные СМИ, в частности, британская Guardian.

Журналисты выяснили, что через руководителей ТЦК можно купить так называемый «белый билет» и решение о непригодности к службе за 5 тысяч долларов. Би-би-си также располагает информацией о подобных случаях.

Зимой в горах пограничники нашли тела двух мужчин, которые пытались пересечь границу с Румынией, и погибли.

Скандалы с военкомами

За последние месяцы в Украине произошло несколько громких скандалов вокруг военкоматов.

Среди самых громких – история Одесского военкома Евгения Борисова. Журналисты выяснили, что его близкие родственники во время полномасштабной войны за миллионы евро приобрели недвижимость в Испании. В семье Борисова также нашелся целый автопарк из дорогих автомобилей.

В Закарпатье военком, по данным следователей, заставлял солдат строить себе дом, а в Ровненской области – издевался над подчиненным.

По результатам проверок военкоматов решили уволить всех областных военкомов.

"Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена", – заявил 11 августа президент Владимир Зеленский.

В Государственном бюро расследований заявили, что ведут 112 уголовных дел о злоупотреблении военкомов своей властью. Из них 15 обвинительных приговоров уже направили в суд, еще девятерым вручили повестки.

Повестки

Мобилизация в Украине продлится до окончания военного положения, и военнообязанным и в дальнейшем будут вручать три вида повесток.

Первая – повестка для уточнения данных, вторая – для прохождения военно-врачебной комиссии, которая обязывает призывника пройти медобследование.

Третья – мобилизационное распоряжение. Эту повестку выдают военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к службе. В случае игнорирования такой повестки предусмотрена уголовная ответственность.

Недавно власти расширили список заболеваний, освобождающих от мобилизации.

В частности, в нем теперь появились СПИД, гепатит, туберкулез и другие тяжелые заболевания. Также не будут подлежать мобилизации те, кто недавно перенес операцию или имеет значительные деформации костей.

Не будут призывать на службу как тех, кто отбывает наказание за тяжкие преступления, так и тех, кто уже отбыл это наказание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033099-mobilizatsiya-v-ukraine-kak-vlast-budet-pooschryat-muzhchin-idti-v-voenkomaty-i-ne-boyatsya/