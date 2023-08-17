Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине

Владимир Зеленский. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз продлил военное положение и мобилизацию в стране на ближайшие три месяца. Это уже восьмое продление с начала войны, сообщает издание РБК-Украина.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток. Владимир Зеленский подписал соответствующие законы.

Они будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Отмечается, что это уже восьмое продление срока военного положения и мобилизации с начала войны России и Украины.

При этом, как пишет издание, военное положение – это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для скорейшей стабилизации ситуации.

Что же касается мобилизации, то подчеркивается, что в первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военных.

Как начались военные действия в Украине в 2022 году?

Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили действия России касательно признания независимости ДНР и ЛНР.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам РФ на русском языке. Тогда он сообщил о введении чрезвычайного положения в стране, рассказал о попытке инициировать телефонный разговор с Путиным и заявил, что русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032865-zelenskiy-podpisal-zakony-o-prodlenii-voennogo-polozheniya-i-mobilizatsii-v-ukraine/