Зеленский подтвердил причастность Украины к взрывам на Крымском мосту

Владимир Зеленский. Фото: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении взял ответственность за обстрел в районе Крымского моста 13 августа. Обращение опубликовано в Telegram-канале главы Украины.

"Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь на месте их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только – все это свидетельствует о том, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, в минувшую субботу, 13 августа, Россия обвинила Украину по меньшей мере в двух ракетных ударах по Крымскому мосту над Керченским проливом.

СМИ писали, что в районе моста были слышны несколько взрывов, после чего над ним повисли облака дыма. Российские власти заявили, что ракеты были сбиты, мост не пострадал и движение по нему возобновлено.

Отметим, ранее сообщалось, что в течение лета Крымский мост и Керченский пролив неоднократно подвергались нападению.

4 августа российский танкер "Сиг" получил пробоину в результате атаки морского дрона в Керченском проливе.

17 июля Керченский мост был также атакован при помощи морских дронов. Пострадали два пролета автомобильного моста, погибли два человека.

При этом первый взрыв на Керченском мосту произошел 8 октября 2022 года, когда в результате взрыва грузовика с прицепом были обрушены три пролета автомобильного моста, а также сильно пострадал железнодорожный.

Киев прямо не брал на себя ответственность за эти нападения, однако в начале августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что украинские спецслужбы были причастны к нападениям на Керченский мост, произошедшим в середине июля 2023-го и в октябре прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032316-zelenskiy-podtverdil-prichastnost-ukrainy-k-vzryvu-na-krymskom-mostu/