Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож выступил против войны в Украине. Повлияет ли это на судьбу компании?

Опубликовано:

Аркадий Волож
Аркадий Волож. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож впервые с февраля 2022 года высказался о российском вторжении в Украину. Бизнесмен, у которого еще сохраняются активы в России, осудил его и назвал варварским.

«Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы», — сказано в заявлении Воложа (имеется в распоряжении Би-би-си).

По словам бизнесмена, несмотря на то, что он с 2014 года не живет в России, он понимает, что и на нем «есть доля ответственности за действия страны».

«Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — подчеркнул Волож.

Как отмечается в заявлении бизнесмена, за последний год ему «задавали много вопросов, и особенно много их появилось на этой неделе».

Действительно, с начала войны в Украине Волож подвергался критике за отсутствие четкой позиции о российском вторжении. Новая волна критики обрушилась на него в конце прошлой недели, когда журналисты обнаружили, что в биографии на своем личном сайте Волож назвал себя «родившимся в Казахстане израильским предпринимателем», никак не упомянув Россию, где он жил и вел бизнес.

Упреки давно звучали и в адрес основанного Воложем «Яндекса», в том числе из-за принципов работы сервиса «Яндекс.Новости». Через несколько дней после начала войны бывший глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон публично обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» о вторжении от россиян, и призвал своих бывших коллег увольняться.

«То, что значительная часть населения России может считать, что войны нет, является основой и движущей силой этой войны. Яндекс сегодня - ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких "новостей" — это человеческие жизни. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете», — писал 1 марта 2022 года Гершензон.

Однако руководство компании к этим призывам тогда не прислушалось. 18 апреля прошлого года «Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на публикации «Медузы», «Медиазоны», «Настоящего времени» (внесены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), Би-би-си и десятков других изданий, сайты которых были заблокированы вскоре после начала российского вторжения. Тогда же «Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайты Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

«Яндекс» объяснял, что приостанавливает выдачу в автоматическом порядке после того, как Роскомнадзор вносит ресурсы в реестр запрещенных. Что касается создания информационной повестки на сайте «Яндекса», то за нее отвечают алгоритмы, политически мотивированного вмешательства в их работу не происходит, цитировал позицию компании Интерфакс.

В январе 2023 года «Яндекс» снова оказался в центре скандала — из-за утечки, из которой выяснилось, что в поисковике компании цензурируется выдача картинок и видео — таким образом, чтобы изображения президента России Владимира Путина и символы Z не появлялись в неприятных для властей контекстах.

От токсичных медийных проектов (сервисов «Новости» и «Дзен») «Яндекс» избавился в апреле 2022 года, продав их компании VK, которая осенью 2021 года перешла группе «Согаз», ее крупнейшие акционеры — совладелец банка «Россия» и давний знакомый Владимира Путина Юрий Ковальчук.

Сам Волож был вынужден покинуть совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс» после того, как в июне 2022 года попал под санкции Евросоюза. В обосновании санкций, в частности, говорилось, что основанный Воложем «Яндекс» отвечает за продвижение государственных СМИ и их повестки в результатах интернет-поиска, а также за поиск и удаление контента, критикующего Кремль, в том числе связанного с агрессивной войной России против Украины.

При этом, как писали СМИ, Волож не оставлял надежду построить на базе различных сервисов «Яндекса» большой международный бизнес.

Переговоры о разделе «Яндекса»

Волож сделал свое заявление в момент, когда у него еще сохраняются активы в России. В похожей ситуации был Олег Тиньков весной 2022 года: всего через несколько недель после его жесткого антивоенного заявления стало известно о том, что доля семьи Тиньковых в компании, контролирующей банк «Тинькофф», была продана холдингу «Интеррос».

Осенью 2022 года стало известно о начале переговоров о разделении «Яндекса» на две части — российскую и международную. По сути для Воложа это было возможностью выйти из российских активов.

В это время в компанию пришел и бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он казался удачной фигурой для переговоров: на тот момент он не был включен в санкционные списки стран Запада, он пользовался авторитетом среди делового сообщества и считался человеком, которому доверяет президент Владимир Путин.

Кудрину и Воложу предстояли сложные переговоры о разделе компании. По изначальной задумке, на Запад должны были уйти все новые технологии — беспилотники, облачные технологии и образовательные сервисы. Они должны были находиться под контролем нидерландской Yandex N.V.

А вот российские активы — такси, доставка, маркет и другие — должны были остаться в российской части «Яндекса». Компания после разделения должна была поменять название. При этом эти активы — как раз то, что приносит «Яндексу» стабильную прибыль.

Но согласовать такую сложную сделку оказалось сложно. Во-первых, надо было найти покупателей внутри страны. Во-вторых, этих покупателей должен одобрить совет директоров «Яндекса», а миноритарные акционеры, среди которых были иностранцы, в том числе американцы, должны были согласовать сделку. Это значит, что люди из санкционных списков не подходили.

Сами переговоры о разделении компании проходили в закрытом режиме. Об их ходе узнавали лишь из публикаций СМИ. Подробно за этим следили два издания — The Bell и Meduza (первое признано в России «иноагентом», а второе — «иноагентом», и нежелательной организацией). Судя по публикациям, сделку лично курировала администрации президента и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко.

Летом 2023 года, более чем полгода спустя после объявления сделки, кажется, что переговоры о разделении компании зашли в тупик. В конце июня стало известно, что совет директоров компании не хочет одобрять сделку с консорциумом российских бизнесменов как раз из-за санкций. Среди потенциальных покупателей были, например, миллиардеры Алексей Мордашов и Владимир Потанин, а также банк ВТБ.

В июле стало известно, что Кремль предложил войти в сделку людям, которые представляют интересны Юрия Ковальчука — его называют старым другом Путина, а «Проект» (еще одна нежелательная в России организация) даже называет «вторым по влиятельности человеком в стране».

Тогда The Bell и Meduza в качестве подходящего для всех кандидата называли владельца Kismet Capital Group Ивана Таврина — он бывший руководитель «Мегафона» и новый владелец «Авито». Таврин не входит в санкционные списки и при этом достаточно лоялен к нынешним российским властям.

Официально все эти планы ни одна из сторон не подтверждала. На каком этапе сейчас находятся переговоры, неизвестно. В конце июля Алексей Кудрин оказался под санкциями США. Это может сильно затруднить переговоры: он не может больше договариваться с американскими инвесторами и компаниями.

Публичное осуждение войны вряд ли также хорошо скажется на переговорах. Все крупные сделки в России обсуждают и согласовывают на уровне Кремля и Путина. Вряд ли антивоенные заявления будут восприняты спокойно.

Поможет ли это выйти из-под санкций

Заявление Воложа — это по сути второе с начала войны жесткое антивоенное высказывание со стороны российского бизнеса. Первое — это как раз Олег Тиньков. Против войны в мягкой форме выступали также основатели Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен, а также недавно Алишер Усманов в интервью.

Все эти бизнесмены пытаются добиться исключения себя из санкционных списков.

Тиньков стал по сути самым ярким примером еще и потому, что его адвокатам как раз удалось добиться снятия с него санкций. Однако, судя по заявлению компании Сorker Binning, это был сложный процесс.

И публичное осуждение войны — лишь один из этих этапов. Юристы Тинькова ссылались на то, что он уже давно не живет в России, отказался от российского гражданства и всех активов в стране, а также материально помогает украинским беженцам.

Юристы также утверждают, что изучили историю бизнеса Тинькова, чтобы доказать, что он не имел тесных связей с Кремлем и не зарабатывал на политике российских властей по отношению к Украине. В качестве примера они приводят то, что в банке не открывали карточки жителям Крыма.

Доказать последний пункт Воложу будет тяжело, если от него, конечно, это будет требоваться, с учетом тесных взаимодействий «Яндекса» с российским государством.

Би-би-си отправила свои вопросы представителю Воложа и ожидает ответа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2032042-osnovatel-yandeksa-arkadiy-volozh-vystupil-protiv-voyny-v-ukraine-povliyaet-li-eto-na-sudbu-kompanii/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Бренд «Эха Москвы» может перейти государству. Заявку на товарный знак подала «Россия сегодня» Писателя Дмитрия Глуховского заочно приговорили к 8 годам колонии Офицеры на передовой: что известно о потерях России в Украине к августу

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.