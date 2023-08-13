Россия обвинила Украину в ракетных ударах по Крымскому мосту. Что известно

Крымский мост. Иллюстративное фото: Stringer/Anadolu Agency/Getty Images

В субботу Россия обвинила Украину по меньшей мере в двух ракетных ударах по Керченскому мосту. В районе моста были слышны несколько взрывов, после чего над ним повисли облака дыма. Российские власти утверждают, что ракеты были сбиты, мост не пострадал и движение по нему возобновлено. Украина ситуацию пока не комментировала.

Первые фотографии и видео со взрывами и дымом начали появляться в интернете в середине дня.

Вскоре после этого назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе моста "были сбиты две вражеские ракеты". "Крымский мост не поврежден", – заявил при этом Аксенов.

При этом движение по Крымскому мосту, который соединяет территорию Крыма с Россией, было на некоторое время перекрыто в обе стороны.

Советник Аксенова Олег Крючков объяснил облака дыма над мостом тем, что "специальными службами была поставлена дымовая завеса", он также пообещал, что «движение возобновится в ближайшее время».

Позже министерство обороны России заявило, что удар был нанесен зенитной ракетой С-200, которую переделали в ударный вариант. Как утверждает российское военное ведомство, ракету перехватила ПВО.

Около 16:00 по местному времени Россия заявила, что по мосту была предпринята новая атака, и над Керченским проливом сбили еще одну украинскую ракету.

Через некоторое время движение по мосту было возобновлено, однако около него выстроились длинные пробки.

В официальном телеграм-канале моста сказано, что по данным на 17:00 со стороны российской Тамани в очереди стояло 561 транспортное средство, а со стороны Керчи – 711. Время ожидания составляет около двух часов, сообщают российские власти.

Украина не комментировала утверждения России об ударах по Крымскому мосту.

Серия ударов

В течение лета Крымский мост и Керченский пролив неоднократно подвергались нападению.

4 августа российский танкер "Сиг" получил пробоину в результате атаки морского дрона в Керченском проливе.

17 июля Керченский мост был также атакован при помощи морских дронов. Пострадали два пролета автомобильного моста, погибли два человека.

Первый взрыв на Керченском мосту произошел 8 октября 2022 года, когда в результате взрыва грузовика с прицепом были обрушены три пролета автомобильного моста, а также сильно пострадал железнодорожный.

Киев прямо не брал на себя ответственность за эти нападения, однако в начале августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что украинские спецслужбы были причастны к нападениям на Керченский мост, произошедшим в середине июля 2023-го и в октябре прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032256-rossiya-obvinila-ukrainu-v-raketnyh-udarah-po-krymskomu-mostu-chto-izvestno/