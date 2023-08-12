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Зеленский объявил об увольнении всех областных военных комиссаров. Многих из них обвиняли в коррупции

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу объявил, что в рамках борьбы с коррупцией и «продажей» за взятки освобождений от призыва в стране будут уволены все областные военные комиссары.

Как сообщил Зеленский, такое решение было принято в пятницу на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Наши решения: увольняем всех областных „военкомов“. Руководить этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — сказал Зеленский в коротком видеообращении.

«Воины, которые прошли фронт либо которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свою честь и не имеют цинизма — именно им можно доверить эту систему комплектования», — продолжил президент.

Взяточничество военкомов

По словам Зеленского, всех кандидатов на освободившиеся должности военных комиссаров будет проверять Служба безопасности Украины.

Президент напомнил, что в ходе проверки правоохранительными органами военкоматов по всей Украине возбуждено уже 112 уголовных дел, и 33 фигурантам этих дел предъявлены официальные обвинения.

Официально бывшие военные комиссариаты в Украине называются «территориальными центрами комплектования» (ТЦК).

Информация о том, что некоторые «военкомы», то есть начальники этих ТЦК, за взятки освобождают от призыва в воюющую армию, циркулировала в соцсетях и прессе с самого начала войны.

Первое резонансное дело против «военкома» было возбуждено в мае этого года: его фигурантом стал руководитель Одесского ТЦК Евгений Борисов. В прессе появились сообщения о купленной им за 4 млн евро вилле в Испании и о том, что он выписывает освобождение от службы за 5000 евро. Борисова отстранили от должности и обвинили во взяточничестве.

Тогда же, в мае, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил провести проверку ТЦК по всей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032214-zelenskiy-obyavil-ob-uvolnenii-vseh-oblastnyh-voennyh-komissarov-mnogih-iz-nih-obvinyali-v-korruptsii/

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