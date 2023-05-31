МИД Казахстана высказался о запуске ракет Северной Кореей

Граждане наблюдают за запуском ракеты. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Министерство иностранных дел Казахстана сегодня высказалось относительно запуска ракет КНДР, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ведомстве подчеркнули, что наша страна наблюдает за ситуацией вокруг ядерной программы КНДР.

"Казахстан внимательно следит за развитием ситуации вокруг северокорейской ядерной программы. Испытания ядерного оружия и запуски баллистических ракет оказывают негативное воздействие на процесс ядерного разоружения и несут угрозу безопасности, как в региональном, так и глобальном масштабах", - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Казахстан, присоединившийся к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства, последовательно выступает за ужесточение международного режима нераспространения оружия массового уничтожения.

"Очередной запуск ракеты КНДР, зафиксированный утром 31 мая текущего года, не может быть расценен иначе, как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Призываем северокорейские власти строго придерживаться требований СБ ООН", - заявили в МИД.

По информации МИА "Казинформ", министр иностранных дел Республики Корея Пак Чжин, который находится с визитом в Казахстане, сделал заявление после пуска баллистической ракеты.

По его словам, сегодня утром Северная Корея провела пуск баллистической ракеты большой дальности под предлогом запуска спутника, что является явным нарушением резолюций Совета безопасности ООН, а также серьезными провокациями, угрожающими миру и стабильности Корейского полуострова и всего мира.

Отметим, что сегодня Северная Корея запустила баллистическую ракету, по ее уверениям, для вывода на орбиту ее первого космического спутника, но вскоре после запуска ракета развалилась и упала в море.

Ранее власти страны заявляли, что до 11 июня запустит свой первый космический спутник. Не скрывалось, что спутник будет разведывательным.

Официальное агентство ЦТАК сообщило, что после запуска в двигателе ракеты произошли неполадки. Южнокорейские военные в целом подтверждают это заявление: по их словам, ракета быстро пропала с экранов радаров и развалилась в воздухе, после чего обломки действительно упали в Желтое море к западу от Корейского полуострова.

Армия Южной Кореи заявила, что она нашла в море и выловила эти обломки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2022850-mid-kazahstana-vyskazalsya-o-zapuske-raket-severnoy-koreey/