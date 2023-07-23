Лукашенко – Путину: Нас начали напрягать "вагнеровцы"

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: t.me/pul_1

Сегодня в Санкт-Петербурге началась встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко на ней заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" просятся на Запад, а именно – в сторону Польши.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным рассказал про бойцов ЧВК "Вагнер". Фрагмент встречи опубликовал журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

"Нас начали напрягать "вагнеровцы". Просятся на Запад (говорят – прим. ред.): "Разрешите нам", – сказал Лукашенко.

Со слов Лукашенко, интересуясь у наемников, зачем им нужно на Запад, те говорят, что "хотят сходить на экскурсию в Варшаву", в польский Жешув.

"Конечно, я держу их в центре, как договорились, Беларуси. Не хотелось бы туда их передислоцировать (в Польшу – прим. ред.), потому что у них настроения плохие.

Мы будем всячески противодействовать этому и я прошу, чтобы вы тоже рассмотрели этот вопрос у себя в плане нашей поддержки по западной Украине", – сказал он.

Напомним, 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В ходе своего обращения к россиянам на фоне этих событий президент Владимир Путин назвал его действия предательством и ударом в спину.

Позже в этот же день стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер". Евгений Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Вскоре после этого Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" будет прекращено, а сам он уедет в Беларусь.

Через несколько дней Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер" в свою страну. Сам Пригожин рассказал, что его бойцы шли к Москве не для свержения власти.

В начале июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ 29 июня встречался с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и командирами-"вагнеровцами". Встреча длилась почти 3 часа.

Недавно Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" не существует с юридической точки зрения, так как в РФ нет закона о частных военных организациях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029731-lukashenko-putinu-nas-nachali-napryagat-vagnerovtsy/