"ЧВК "Вагнер" не существует": Путин рассказал о личной встрече с Пригожиным и "вагнеровцами"

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" не существует с юридической точки зрения, так как в РФ нет закона о частных военных организациях, передает "Коммерсантъ".

Корреспондент издания спросил у Путина, что произошло на его встрече с участниками ЧВК "Вагнер" 29 июня.

"Все очень просто и очевидно для российского общества. Рядовые бойцы "Вагнера" воевали достойно, так... То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление... Я скажу так, очень аккуратно...", – ответил президент России.

Как отметил журналист, Путин хотел встретиться именно с командирами ЧВК, а не с Евгением Пригожиным.

"С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны – того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье – показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все", – сказал он.

Когда у Путина спросили, сохранится ли ЧВК "Вагнер" как боевая единица, он ответил, что данной компании не существует.

"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях" Просто не существует!" – цитирует Путина издание.

Президент России добавил, что "группа есть, но юридически не существует".

Он также отметил, что вопрос о ее легализации – непростой и требует обсуждения в Госдуме и правительстве, пишет издание.

По информации издания, Путин на той встрече предложил командирам "Вагнера", которых было 35 человек, несколько вариантов трудоустройства.

"Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. (…) Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: "Нет, ребята не согласны с таким решением", – сказал российский президент.

Напомним, 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В ходе своего обращения к россиянам на фоне этих событий президент Владимир Путин назвал его действия предательством и ударом в спину.

Позже в этот же день стало известно, что президент Беларуси провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер". Евгений Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Вскоре после этого Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" будет прекращено, он уйдет в Беларусь. Через несколько дней Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в свою страну.

Сам руководитель ЧВК "Вагнер" заявил, что его бойцы шли к Москве не для свержения власти.

В начале июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ 29 июня встретился с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и командирами-"вагнеровцами".

"Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа", – рассказал Песков.

Также командир ЧВК "Вагнер" рассказал редакции "Русской службы Би-би-си", как для них прошел мятеж и что будет с наемниками дальше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028664-chvk-vagner-ne-suschestvuet-putin-rasskazal-o-lichnoy-vstreche-s-prigozhinym-i-vagnerovtsami/