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Почти 70% избирателей проголосовали на выборах в Узбекистане

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Мужчина голосует на выборах
Выборы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Явка на выборах в Узбекистане приблизилась к 70%, заявила Центральная избирательная комиссия республики - проголосовало почти 13,5 миллиона человек.

В ЦИК предоставили данные по явке избирателей, пишет Gazeta.uz. На 17:00 по местному времени (18:00 по Астане), проголосовало 69,85% зарегистрированных граждан Узбекистана.

Всего зарегистрировано около 19,3 млн избирателей.

Лидером по явке стала Джизакская область - 75,5%, меньше всего проголосовавших в процентном соотношении по-прежнему в Ташкенте - 63,35%.

Стоит отметить, что еще днем сотрудники ЦИК Узбекистана признали выборы состоявшимися. Согласно Избирательному кодексу, выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие минимум 33% избирателей - такую явку зафиксировали спустя 3 часа после открытия избирательных участков.

Досрочные выборы президента Узбекистана

Летом прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию Узбекистана через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Конституцию. Референдум состоялся 30 апреля.

В ЦИК страны сообщили, что итоговая явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей. При этом за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, высказалось 90,21% от принявших участие в голосовании.

Отмечалось, что среди поправок имеется пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

Сегодня в Узбекистане проходит голосование на выборах президента республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027953-pochti-70-izbirateley-progolosovali-na-vyborah-v-uzbekistane/

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