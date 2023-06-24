Курс рубля к тенге упал в казахстанских обменниках

Рубли. Иллюстративное фото: pexels.com

Курс рубля к тенге резко снизился в казахстанских обменниках. При этом в российских банках и других финансовых организациях дорожает доллар и евро.

По данным с сайта Kurs.kz, в пунктах обмена валюты в Казахстане снизилась стоимость российского рубля.

Так, в Алматы сейчас на покупку рубля установлена цена в 4,9 тенге, а на продажу – 5,3 тенге. При этом в некоторых обменниках Астаны покупка рубля упала аж до 4,4 тенге, а продажа – до 5,25.

Кроме того, как пишет РБК, финансовые организации России резко повысили стоимость, по которой готовы продавать доллары. В некоторых случаях курс приближается к стоимости в 100 рублей за доллар.

По данным Telegram-канала РИА Новости, самые высокие курсы предлагает Росбанк: 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро.

Что происходит в России?

Ранее в социальных сетях появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер".

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Позже в России возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу после обращений от имени руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в социальных сетях.

В Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции.

Позже казахстанские политологи высказались о происходящем в России.

Также стало известно, что Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026222-kurs-rublya-k-tenge-upal-v-kazahstanskih-obmennikah/