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Шойгу заявил, что к концу июня в России будет сформирована резервная армия

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Сегодня Владимир Путин созвал совещание с постоянными членами Совбеза РФ. На встрече глава Минобороны сообщил, что скоро будет сформирована резервная армия и армейский корпус, передает РИА Новости.

К концу июня в Вооруженных силах сформируют резервную армию и в ближайшее время — армейский корпус, они получат более 3 700 единиц техники, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", — сказал Сергей Шойгу.

По его словам, в среднем за сутки на службу по контракту поступают 1336 человек. Это примерно один полк.

При этом, как пишет Интерфакс, глава российского Минобороны заявил, что сейчас нет необходимости форсировать отправку добровольцев в зону боевых действий в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуму РФ был внесен законопроект, который позволит Минобороны мобилизовать заключенных на войну с Украиной и заключать с ними контракты, минуя процедуру помилования.

Отмечалось, что поступившие на военную службу заключенные будут освобождаться от наказания по правилам, которые в Думу еще не внесены. Уволиться из армии во время войны можно будет не раньше, чем в 65 лет. По мнению эксперта, депутаты, решив узаконить массовую вербовку заключенных, "приводят закон в соответствие с произволом".

В мае стало известно, что Владимир Путин подписал закон об упрощенном принятии в гражданство России иностранцев-контрактников.

Также напомним, что в апреле Госдума РФ приняла законопроект, который вводит электронные повестки для военнообязанных. Повестка в военкомат будет считаться полученной, когда будет размещена в личном кабинете военнообязанного на портале "Госуслуг"

Также российские депутаты одобрили нововведение, согласно которому, россиянам, подлежащим призыву и получившим повестки, будет запрещено покидать территорию страны до явки в военкомат.

Еще одна поправка предполагает ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке.

Кроме того, в конце мая Госдума России приняла закон, который обяжет призывников сдавать загранпаспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025960-shoygu-zayavil-chto-k-kontsu-iyunya-v-rossii-budet-sformirovana-rezervnaya-armiya/

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