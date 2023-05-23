Госдума России приняла закон, который обяжет призывников сдавать загранпаспорта

Российские паспорта. Иллюстративное фото: opel_ru/Getty Images

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому призывники должны будут сдавать свои загранпаспорта на хранение в миграционный отдел полиции.

Депутаты приняли поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

Согласно изменениям, которые вносятся в закон, призванные на военную службу или направленные на альтернативную гражданскую службу граждане должны будут сдавать свои загранпаспорта в отдел по вопросам миграции МВД или МФЦ. Получить паспорта обратно можно будет после прохождения службы.

Эти нормы будут касаться мужчин в возрасте от 18 до 27 лет (с 2024 года предельный возраст призыва будет поднят до 30 лет), которые не пребывают в запасе и в отношении которых было вынесено решение призывной комиссии о призыве на службу.

Как обращает внимание объединение "Военные адвокаты", в законопроекте не упоминается недавно принятая статья 15.1, которая запрещает выезд из России гражданам, получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда она считается врученной.

Таким образом, объясняют юристы, получившие повестку военного комиссариата призывники не будут обязаны сдавать загранпаспорт до тех пор, пока в их отношении не вынесено решение призывной комиссии.

Также юристы отмечают, что поправки, скорее всего, не затронут осенний призыв 2023 года, поскольку вступят в силу только через 180 дней после официального опубликования.

Повестки в военкоматы, согласно принятому в апреле закону, теперь будут приходить не только в бумажном (в том числе заказным письмом), но и в электронном виде. При этом повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Если военнообязанный не получил повестку в письменном или в электронном виде, она будет считаться врученной через семь дней после размещения в Реестре повесток, который, как заявили в Минцифры, должен заработать к осеннему призыву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021773-gosduma-rossii-prinyala-zakon-kotoryy-obyazhet-prizyvnikov-sdavat-zagranpasporta/