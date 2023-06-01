Госдума собирается узаконить вербовку заключенных в российскую армию во время войны

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В Госдуму внесен законопроект, который позволит Минобороны мобилизовать заключенных на войну с Украиной и заключать с ними контракты, минуя процедуру помилования. Поступившие на военную службу заключенные будут освобождаться от наказания по правилам, которые в Думу еще не внесены. Уволиться из армии во время войны можно будет не раньше, чем в 65 лет. По мнению эксперта, депутаты, решив узаконить массовую вербовку заключенных, "приводят закон в соответствие с произволом".

Поправки в законы "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и "О воинской обязанности и военной службе", а также в Уголовно-исполнительный кодекс внесли в Госдуму руководители комитета по обороне Андрей Картаполов (бывший замминистра обороны) и его первый заместитель Андрей Красов.

Они предлагают отменить действующий сейчас в России абсолютный запрет мобилизовывать заключенных, находящимся в колониях и СИЗО, а также заключать контракты о военной службе с гражданами, имеющими судимость.

В октябре Госдума уже разрешила мобилизовать мужчин, сидевших по большинству статей о тяжких преступлениях - например, убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю. Запрет сохранили только для судимых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также по "террористическим" и "экстремистским" статьям.

Но тогда поправки касались тех, кто уже находился на свободе. Теперь же депутаты предлагают распространить их на заключенных. Они уже массово воюют в Украине, но сейчас Минобороны вербует их - как ранее ЧВК "Вагнер" - через внесудебную процедуру секретного президентского помилования. После принятия поправок помилование уже не потребуется.

Как ФСИН будет освобождать заключенных от наказания вместо помилования - пока неясно. Для этого, согласно поправкам, в УК РФ должна быть внесена новая статья 80.2 - но в думской базе законопроектов ее пока нет.

Предлагаемые поправки касаются пополнения армии заключенными в период мобилизации и в военное время. Верховный суд 18 мая разъяснил, что объявленная в сентябре мобилизация в России продолжается до указа президента о ее отмене, а военным временем считается период от фактического начала до фактического прекращения военных действий.

То есть после вступления внесенных поправок в силу Минобороны сможет забирать заключенных на войну с Украиной (по контракту или в случае новой волны призыва по мобилизации) до момента ее полного прекращения.

При этом уволиться из армии по возрасту до конца войны они, согласно поправкам, смогут только в 65 лет. Таким образом, предельный возраст для мобилизованных и контрактников в военное время предлагается повысить на 15 лет.

Новыми поправками депутаты "не произвол приводят в соответствие с законом, а закон приводят в соответствие с произволом", пытаясь узаконить то, что уже происходит в местах лишения свободы, сказал Би-би-си один из участников коалиции юристов и правозащитников "Призыв к совести", попросивший об анонимности.

Кому впервые разрешат службу по контракту

Поправки исключают из закона "О воинской обязанности и военной службе" указание, что заключенные не обязаны состоять на воинском учете. Теперь эта обязанность у них появится. Правила постановки на учет будут внесены в положение о воинском учете.

Заключать контракты с Минобороны в военное время смогут отсидевшие в колониях граждане со снятой и погашенной судимостью - сейчас это запрещено.

Кроме того, контрактниками могут стать обвиняемые и подозреваемые в преступлениях небольшой и средней тяжести - предварительное расследование в отношении них может быть приостановлено.

Наконец, заключенные, как и отбывшие наказание лица с неснятой и непогашенной судимостью, смогут идти на войну по контракту - за исключением судимых по статьям о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, "террористических" и "экстремистских".

Особенности заключения контрактов с пребывающими в местах лишения свободы определит Минобороны.

Кроме судимых граждан, контракты о военной службе разрешат заключать ограниченно годным к ней. О том, как военнообязанных уговаривают заключать контракты, Би-би-си неоднократно писала - теперь ограниченно годные станут дополнительным ресурсом пополнения армии.

Как будут освобождать завербованных заключенных

"Уголовно-исполнительный кодекс не содержит такого основания для освобождения отбывания наказания, как мобилизация. Заключенных, по законам РФ, в принципе нельзя призвать на военную службу, мобилизовать и заключать с ними контракты", - объясняла ранее Би-би-си эксперт правозащитного фонда "Русь Сидящая" (признан в России "иностранным агентом"), юрист Ольга Подоплелова.

Поправки предусматривают дополнение статьи Уголовно-исполнительного кодекса о "порядке прекращения отбывания наказания и освобождения" специальным правилом для завербованных в армию заключенных. Но они предусматривают также внесение в УК РФ новой статьи 80.2, в которой будет говориться об основаниях освобождения от наказания. Такой статьи в УК нет, как и внесенного в Госдуму отдельного законопроекта о дополнении такой статьей УК РФ. По-видимому, это может произойти в ближайшее время.

В соответствии с этой статьей, а также с действующей статьей УК "Судимость", завербованных заключенных и других судимых граждан будут освобождать от наказания или гасить им судимость по заявлению военного командования или их личному заявлению. После этого им выдадут документ об освобождении от наказания или погашении судимости. Сейчас бывшим заключенным, завербованным на войну, выдают после полугода службы справки об их помиловании президентом России Владимиром Путиным.

Смогут ли бывшие заключенные уволиться из армии до окончания войны?

По действующему закону военных увольняют из армии после вступления в силу приговора о лишении свободы или приговора, запрещающего военному занимать воинские должности на какой-то срок, а также при лишении его звания, избрании депутатом, прекращении гражданства России или наличии иностранного гражданства - при занимаемой должности от прапорщика и выше.

Но на мобилизованных или заключивших контракты в колониях эти основания для увольнения распространяться не будут.

Еще одним основанием для увольнения из армии во время войны остается для всех военных предельный возраст. Но поправки предусматривают его существенное увеличение в военное время - для высших офицеров 70 лет, для всех нижестоящих военных - 65 лет. Сейчас военные могут уволиться в 50 лет, полковники и капитаны в 55 лет, генералы и адмиралы - в 60 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022878-gosduma-sobiraetsya-uzakonit-verbovku-zaklyuchennyh-v-rossiyskuyu-armiyu-vo-vremya-voyny/