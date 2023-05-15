Путин подписал закон об упрощенном принятии в гражданство России иностранцев-контрактников

Российские военные. Иллюстративное фото: Aleksandr Golubev / Getty Images

Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ военнослужащих по контракту, заключенному во время "спецоперации". Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год", – говорится в тексте документа.

Кроме того, согласно принятому указу, дети контрактников, их супруги и родители также смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

Между тем данный документ вносит изменения в указ Путина от 30 сентября 2022 года "О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы".

Напомним, в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России иностранцев, заключивших контракты на военную службу. Тогда желающим получить российское гражданство нужно было минимум полгода участвовать в боевых действиях или получить увечье или травму, не позволяющую продолжить службу.

В апреле российский президент подписал обновленный закон, согласно которому лицо могут лишить приобретенного гражданства, в том числе за дискредитацию ВС России.

А на прошлой неделе Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020639-putin-podpisal-zakon-ob-uproschennom-prinyatii-v-grazhdanstvo-rossii-inostrantsev-kontraktnikov/