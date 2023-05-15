Путин подписал закон об упрощенном принятии в гражданство России иностранцев-контрактников
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Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ военнослужащих по контракту, заключенному во время "спецоперации". Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год", – говорится в тексте документа.
Кроме того, согласно принятому указу, дети контрактников, их супруги и родители также смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре.
Между тем данный документ вносит изменения в указ Путина от 30 сентября 2022 года "О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы".
Напомним, в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России иностранцев, заключивших контракты на военную службу. Тогда желающим получить российское гражданство нужно было минимум полгода участвовать в боевых действиях или получить увечье или травму, не позволяющую продолжить службу.
В апреле российский президент подписал обновленный закон, согласно которому лицо могут лишить приобретенного гражданства, в том числе за дискредитацию ВС России.
А на прошлой неделе Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020639-putin-podpisal-zakon-ob-uproschennom-prinyatii-v-grazhdanstvo-rossii-inostrantsev-kontraktnikov/