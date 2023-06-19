Макрон на публике залпом выпил бутылку пива за несколько секунд (видео)

Эммануэль Макрон. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон выпил залпом бутылку пива за победу французской команды "Тулуза" в чемпионате по регби, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Французский президент после матча пришел в раздевалку команды "Тулуза", произнес тост за игроков и выпил бутылку пива за считанные секунды.

Как пишут местные СМИ, перед матчем Макрон вышел на поле, чтобы поприветствовать игроков обеих команд. Однако его выход не транслировали на большом экране, а на стадионе в это время звучала громкая музыка. При этом президента Франции освистали трибуны.

Отмечается, что "Тулуза" 17 июня выиграла 22-й титул чемпионов страны, победив "Стад Рошле" со счетом 29:26.

Напомним, в апреле выступающие против пенсионной реформы во Франции кинули куриное яйцо в президента Эммануэля Макрона во время его поездки в Эльзас.

Пенсионная реформа во Франции

В январе премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, который стал причиной массовых протестов по всей стране. Организаторами забастовок выступили восемь ведущих профсоюзов страны. Тогда в демонстрациях приняли участие порядка 1,12 миллиона человек, в Париже – около 80 тыс. человек.

Позднее в том же месяце глава кабмина Франции выступила с заявлением – она сообщила, что власти страны намерены повысить возраст выхода на пенсию до 64 лет, несмотря на протесты со стороны граждан.

После этого не менее полумиллиона протестующих вновь вышли на улицы городов по всей республике в знак протеста против повышения пенсионного возраста. В забастовках участвовали учителя начальных школ, воспитатели детских садов, работники транспортного и энергетического сектора, а также работники общественного радио.

10 марта, несмотря на массовые протесты и забастовки, французские сенаторы все же проголосовали за повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. А 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн официально объявила о принятии этого закона.

Позже стало известно, что правительство Франции решило принять резонансный закон без голосования в Национальной ассамблее – нижней палате парламента. В поддержку закона проголосовал сенат, однако перед началом сессии в Национальной ассамблее президент Макрон решил воспользоваться особым правом, прописанным во французской Конституции, по которому он может попросить премьер-министра принять закон без голосования.

А в апреле президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. Люди в знак протеста вышли на улицы, стуча по кастрюлям ложками, некоторые начали поджигать мусорные баки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025369-makron-na-publike-zalpom-vypil-butylku-piva-za-neskolko-sekund-video/