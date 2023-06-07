Эрдоган переговорил с Зеленским и Путиным по поводу разрушений на Каховской ГЭС

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с главами Украины и России по поводу разрушений на Каховской ГЭС. Он предложил создать специальную комиссию для расследования происшествия.

Как пишет агентство Anadolu, ссылаясь на канцелярию турецкого президента, сегодня Эрдоган обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС.

Глава Турции предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва с участием самой Украины, России, а также международного сообщества, в том числе ООН и Турции.

Кроме того, Эрдоган переговорил и с президентом России Владимиром Путиным. В этом разговоре турецкий лидер также озвучил предложение по созданию международной комиссии.

Помимо этого он заявил, что все мировое сообщество придает особое значение теме продления действия зернового соглашения. Эту же тему турецкий лидер обсуждал и с Зеленским.

Президент Турции подчеркнул, что договоренность, достигнутая совместными усилиями, играет жизненно важную роль в устранении глобального продовольственного кризиса.

Подрыв дамбы на Каховской ГЭС

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, разрушилась дамба Каховской гидроэлектростанции, расположенной в Херсонской области Украины. В регионе началась эвакуация местных жителей. Украина и Россия обвинили друг друга в подрыве.

Сама Каховская ГЭС находится на юге Украины в 5 километрах от города Новой Каховки Херсонской области. Является последней (нижней) ступенью Днепровской гидроэлектростанции.

Позже "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины в связи с подрывом ГЭС. Тем временем советник главы офиса президента Украины Дарья Заривна заявила, что цель "подрыва Каховской ГЭС россиянами" – сорвать наступление сил обороны Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обеспокоен последствиями разрушения Каховской ГЭС для гражданского населения и окружающей среды.

"Это возмутительный поступок, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине", – отметил он.

Кроме того, в Сети появились кадры с последствиями подрыва.

При этом глава МАГАТЭ Гросси в своем докладе на совещании руководства организации заявил, что возникла угроза для безопасности Запорожской АЭС, чьи реакторы охлаждаются водой из Каховского водохранилища.

"Сегодня Новокаховская дамба получила значительные разрушения, что привело к затоплению и поднятию уровня воды, а также привело к значительному снижению уровня водохранилища, используемого для подачи охлаждающей воды на ЗАЭС", – заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023813-erdogan-peregovoril-s-zelenskim-po-povodu-razrusheniy-na-kahovskoy-ges/