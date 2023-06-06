В Херсонской области подорвали крупную ГЭС. Украина обвиняет Россию в обстреле (видео)

Последствия взрыва. Фото: t.me/energoatom_ua

В ночь на вторник разрушилась плотина Каховской гидроэлектростанции, расположенной в Херсонской области Украины. В регионе началась эвакуация местных жителей.

Несколько часов назад глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в срочном обращении к населению сообщил, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет до критического уровня в течение 5 часов, передает УНИАН.

"Российская армия совершила очередной акт террора – взорвала Каховскую ГЭС. Через пять часов вода дойдет до критического уровня, начата эвакуация жителей опасных районов", – сказал Прокудин.

Он призвал жителей районов взять с собой только необходимые документы и вещи.

Как пишет украинское издание, этой ночью была взорвана дамба Каховской ГЭС. Факт подтвердили в оперативном командовании "Юг".

"Российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация отслеживается", – говорится в сообщении.

Тем временем глава пророссийской администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил РИА Новости, что верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, сама дамба водохранилища уцелела.

"Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия – прим. РИА Новости), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье", – сказал он.

По его словам, уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра, а полная эвакуация города не требуется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023557-v-hersonskoy-oblasti-podorvali-krupnuyu-ges-ukraina-obvinyaet-rossiyu-v-obstrele-video/