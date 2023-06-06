Затопленные улицы, эвакуация: последствия подрыва Каховской ГЭС появились в Сети (фото, видео)

Затопление улиц. Кадр из видео: t.me/shot_shot

Дамба Каховской гидроэлектростанции, расположенной в Херсонской области, разрушилась ночью - Украина и Россия обвинили друг друга в подрыве. Кадры с последствиями произошедшего публикуют в Сети.

Обмеление Каховского водохранилища может привести к экологической катастрофе, если уровень воды опустится ниже 12,7м., об этом заявили в Минэкологии Украины, пишет "Политика страны".

Нормальный уровень воды, согласно сведениям специалистов, составляет 14,5-16 м.

Сообщается, что при критическом снижении уровня воды начнется мор рыбы и птиц, без воды могут остаться многие города и населенные пункты, под угрозой окажется Запорожской АЭС - вплоть до риска ядерной катастрофы.

Издание пишет, что Украина инициирует заседание Совбеза ООН из-за подрыва Каховской ГЭС.

Стороны сообщают об эвакуации населения. Издание сообщило о том, что людей эвакуируют с затопленных территорий правобережья Херсонской области.Также были опубликованы кадры работы украинских экстренных служб.

Тем временем пророссийская администрация у себя в Telegram-канале сообщила, что готовится плановая эвакуация населения с территории региона, которая находится под контролем РФ.

"В связи с внезапным повышением уровня воды из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС готовится плановая эвакуация населения", - говорится в сообщении.

Они рекомендовали жителям Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов необходимо собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на 3 дня и питьевую воду.

В Геническе и Скадовске были созданы пункты временного размещения.

Глава МАГАТЭ Гросси в своем докладе на совещании руководства организации заявил, что возникла угроза для безопасности Запорожской АЭС, чьи реакторы охлаждаются водой из Каховского водохранилища, пишет "УНИАН".

"Сегодня Новокаховская дамба получила значительные разрушения, что привело к затоплению и поднятию уровня воды, а также привело к значительному снижению уровня водохранилища, используемого для подачи охлаждающей воды на ЗАЭС", - приводят его слова корреспонденты.

Тем временем в Сети публикуют кадры того, что происходит в районах близ ГЭС. Уровень воды поднялся, видны затопленные улицы.

Из-за подрыва Каховской ГЭС есть риски затопления Херсонской ТЭЦ, сообщили в Минэнерго Украины, передает издание.

Также украинский расследовательский проект "Схемы" опубликовал первые спутниковые снимки разрушений на Каховской ГЭС.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, разрушилась дамба Каховской гидроэлектростанции, расположенной в Херсонской области Украины. В регионе началась эвакуация местных жителей.

Каховская ГЭС находится на юге Украины в 5 километрах от города Новой Каховки Херсонской области. Является последней (нижней) ступенью Днепровский гидроэлектростанций.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины в связи с подрывом Каховской ГЭС. Тем временем советник главы офиса президента Украины Дарья Заривна заявила, что цель "подрыва Каховской ГЭС россиянами" - сорвать наступление сил обороны Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен последствиями разрушения Каховской ГЭС для гражданского населения и окружающей среды.

"Это возмутительный поступок, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023623-zatoplennye-ulitsy-evakuatsiya-posledstviya-podryva-kahovskoy-ges-poyavilis-v-seti-foto-video/