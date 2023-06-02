Премьер Армении Пашинян: Мы не союзник России в войне с Украиной

Никол Пашинян. Фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу CNN заявил, что его страна не является ничьим союзником. Текст интервью опубликован на официальном сайте армянского правительства.

Никол Пашинян дал интервью CNN primanews, в ходе которого его спросили о позиции Армении в войне с Украиной. Армянский лидер заявил, что в текущем украинско-российском конфликте его страна не является союзницей Москвы.

"Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это заметно: мы не союзник России в войне с Украиной. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта — тревога, потому что она напрямую влияет на все наши отношения", – сказал Пашинян.

По его словам, на Западе все отмечают, что Армения – союзник России. Однако в данной ситуации, как заметил Пашинян, его страна не занимает чью-либо сторону.

"На Западе замечают, что мы – союзник России, то есть больше замечают это. В России видят, что мы не их союзник в войне против Украины. И, получается, что мы ничей союзник в этой ситуации, а значит, мы уязвимы.

При этом, кажется, что существует вариант лавирования во всех этих столкновениях, но правда в том, что чем больше осложняется ситуация, тем уже становятся возможности, чтобы лавировать. Мы лавируем не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а по той причине, о которой я сказал минуту назад: наших забот, к сожалению, так много, что они не позволяют нам быть более вовлеченными в решение других забот", – подытожил премьер-министр.

Недавно стало известно, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. После чего Ильхам Алиев призвал жителей Карабаха подчиниться законам его страны.

К слову, споры Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха не раз перерастали в вооруженный конфликт.

Так, в середине апреля мы писали, что на армяно-азербайджанской границе произошла перестрелка. Были погибшие. До этого в начале марта произошла перестрелка между армянской полицией и азербайджанскими военными.

Также вооруженные конфликты сторон неоднократно происходили в прошлом году.

Напомним, что война в Украине началась 24 февраля 2022 года. В этот день президент РФ Владимир Путин в специальном обращении к россиянам заявил о начале "специальной военной операции".

Также мы писали, что в начале января этого года в Армении должны были состояться учения миротворческих контингентов ОДКБ. Однако премьер страны Никол Пашинян заявил об их отмене, так как армянская сторона сочла проведение данных учений в стране нецелесообразным.

В феврале учения Организации "Нерушимое братство-2023" решили провести в Кыргызстане.

Добавим, что странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения, говорится на официальном сайте организации.

Высший орган организации – Совет коллективной безопасности ОДКБ, в состав которого входят главы государств-членов либо главы правительств государств-членов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023056-premer-armenii-pashinyan-my-ne-soyuznik-rossii-v-voyne-s-ukrainoy/