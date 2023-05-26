Иранцы возмущены обращением Зеленского, обвинившим их в потворстве России

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Обращение президента Украины к иранскому народу, в котором он призвал рядовых иранцев не поддерживать зло в лице России, вызвало бурную реакцию как внутри Ирана, так и за его пределами.

В своем обращении, сделанном накануне вечером, Владимир Зеленский сказал, что за время войны по Украине было выпущено более 1150 иранских дронов "Шахед", 900 из которых удалось сбить.

Он призвал иранский народ перестать поддерживать Россию, потому что кроме страданий украинцев это также приведет к еще большей изоляции самого Ирана.

"Обращаюсь ко всем - к обществу, иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на решения правительства в Иране. Простой вопрос: почему вы хотите быть пособниками русского террора? Почему вы на стороне государства, олицетворяющего зло?" - сказал Зеленский в своем обращении.

Это вопрос вызвал бурю негодования среди иранских пользователей соцсетей. В пятницу на всех платформах появились сотни тысяч сообщений, в которых иранцы просят президента Украины хорошенько взвесить свои слова.

Они шокированы тем, что Зеленский обвиняет простой иранский народ в деяниях официального Тегерана.

Вместе с Персидской службой Би-би-си мы собрали самые яркие комментарии в соцсетях.

"Зеленский поместил нас на сторону зла"

Группа независимых журналистов одной из первых опубликовала свою реакцию на обращение украинского президента.

Они заявили, что иранцы рисковали своими жизнями ради того, чтобы встать на верную сторону истории в борьбе с исламским режимом.

В этом заявлении также говорится, что с самого начала российской агрессии иранцы всячески поддерживали украинцев, но именно украинское правительство отвернулось от народов Ирана и Украины, когда приняло участие в церемонии празднования годовщины Исламской революции в Иране, несмотря на то, что прогрессивный народ Ирана требовал бойкота церемонии.

"Никто так, как мы, не знает, насколько этот режим способен на гнусные преступления", - заявляет группа журналистов.

В абсолютном большинстве отзывов комментаторы призывают Владимира Зеленского разделять народ Ирана и правительство.

"Сожалеем об участии Исламской Республики в преступлениях против Украины. Жители Ирана недовольны тем, что их деньги тратятся на игрушки-камикадзе против вас, но вы ошиблись адресом. Вам следует обратиться к тем, кто вам поставляет оружие - к Западу. Только они могут добиться изменения поведения Исламской Республики", - пишет пользователь Шахрам.

"Если украинцы смогут остановить непрестанные казни в Иране, мы тоже сможем остановить поставку иранских дронов в Россию. Уже шесть месяцев мы страдаем и гибнем на уличных протестах в Иране, а он [Зеленский] поместил нас на сторону зла", - написала известная в Иране кинематографистка Дойниа Мадани.

Бездействие Запада

Многие комментаторы обращают внимание на недостаток дипломатического диалога между Западом и Ираном и считают, что усилия со стороны западных лидеров могли бы заставить официальный Тегеран изменить свой курс.

Есть и такие, кто считает Запад виновным в прямой поддержке иранского режима.

"Господин президент, попросите своих финансовых и военных спонсоров, чтобы они прекратили поддерживать античеловеческий режим Ирана. Народ Ирана в вашу войну никогда не вмешивался и не будет вмешиваться", - призывает пользователь под ником Behzadgholizadeh.

"До чего же нелогично и иррационально он говорит. Господин Зеленский, поговорите с Америкой и Европой, переубедите их. Исламская Республика - это преступный режим, который не щадит собственный народ и только ищет шеи для своей виселицы", - пишет Сапидэ Тадриси, указывая на резко возросшее число смертных казней в Иране.

Заложники России

По словам корреспондента Би-би-си Дариуша Ражабиана, Зеленский считался очень популярной фигурой среди оппозиционно настроенного населения Ирана, и до сих пор для многих таким и остается, но реакция на его выступление свидетельствует о разочаровании в некоторых кругах.

"Нам только не хватало чувства вины по поводу войны в Украине. Считайте это нашей неспособностью определить свою судьбу", - пишет пользователь Галамму.

Также комментаторы выражают резко негативное отношение к России. Многие вспомнили персидско-российские войны XIX века.

"Существует огромный разрыв между политическим курсом узурпаторского режима Ирана и образом мышления иранского народа. Люди на улицах ненавидят Россию за захват частей иранской земли. То, что происходит сегодня в Украине, произошло с Ираном два века назад", - напоминает пользователь под ником JSN.

"Ей-богу, сам народ Ирана является заложником России", - пишет Бехнам.

Такое мнение многократно встречается среди откликов в соцсетях.

Многие пишут, что категорически против российской агрессии в Украине, поставок Москве иранского вооружения, но просто бессильны что-либо сделать.

Между тем, иранцы, проживающие в Украине, говорят, что отношение к ним в обществе резко ухудшилось в последнее время. Также значительно осложнилось общение с чиновниками, которые, например, стали все чаще отказывать в продлении визы или оформлении документов без видимых на то причин.

В Киеве пока никак не прокомментировали реакцию, вызванную в Иране обращением Владимира Зеленского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022269-irantsy-vozmuscheny-obrascheniem-zelenskogo-obvinivshim-ih-v-potvorstve-rossii/