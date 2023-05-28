Байден: США избежали катастрофического дефолта

Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Джо Байден опубликовал в своем Twitter-аккаунте заявление, в котором сообщил, что Белый дом и Республиканская партия достигли принципиальной договоренности по потолку госдолга.

Ранее о том, что республиканцы, контролирующие палату представителей, договорились с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта, сообщил спикер нижней палаты Кевин Маккарти.

Сегодня Байден официально подтвердил эту информацию.

"Сегодня вечером спикер Маккарти и я достигли принципиального соглашения по бюджету.

Это важный шаг вперед, который позволяет сократить расходы, одновременно защищая важнейшие программы для рабочих и развивая экономику. Соглашение защищает мои ключевые приоритеты и законодательные достижения демократов в Конгрессе.

Соглашение представляет собой компромисс, а это означает, что не все получают то, что хотят.

Это соглашение - хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест", - написал глава США.

Он добавил, что в ближайшее время переговорные группы доработают текст законопроекта, который направят на утверждение в палату представителей и сенат. В заключение Байден призвал обе палаты сразу же одобрить соглашение.

РИА Новости пишет, что свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывали с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.

По данным СМИ, компромисс может предусматривать отказ на два года от лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части федерального бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов.

Риск дефолта в США

В начале мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если Конгресс не поднимет разрешенный законом потолок американского государственного долга (31,4 трлн долларов) или не приостановит его действие, к 1 июня у правительства страны могут закончиться средства. Это чревато объявлением дефолта, которого в истории США еще не было.

Позже Русская служба BBC подробно рассказывала, почему США столкнулись с угрозой дефолта и чем это грозит всему остальному миру.

Дефолт, как пишет РБК, – это невыполнение обязательств должника по выплате долга – как процентов по нему, так и основной заемной суммы. Дефолт государства возникает, если оно не может вовремя выполнить обязательства перед внутренними или внешними кредиторами.

Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги – стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы, как следствие, ограниченность вливания внешних капиталов тормозит развитие экономики.

Ранее стало известно, что страна достигла порога госдолга в 31,38 трлн долларов на январь 2023 года.

Как дефолт США может повлиять на другие страны

Отметим, ранее президент США Джо Байден заявлял, что возможный дефолт США станет угрозой для всего мира. Также стало известно, что он отменил все ближайшие поездки из-за возможного дефолта в США.

Кроме того, аналитики рассказывали, как дефолт в США может повлиять на казахстанцев.

Среди угроз дефолта в США для Казахстана и других стран мира аналитики отмечали следующие пункты:

рост стоимости заемных средств для других стран и повышение риска их дефолта – то есть неплатежеспособность США может спровоцировать волну дефолтов других стран с описанными выше последствиями;

паника на финансовых рынках и снижение цен на акции и другие активы – держатели ценных бумаг, среди которых есть как физические лица, так и пенсионные и национальные фонды, могут понести существенные убытки;

потеря доверия к доллару как мировой резервной валюте – мировые торговые процессы могут замедлиться и привести к нарушениям поставок товаров, инфляции и девальвации национальных валют.

При этом ранее эксперты заявляли, что если дефолт все-таки произойдет, то "мировой финансовый кризис 2008 года покажется всем "цветочками".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022318-bayden-ssha-izbezhali-katastroficheskogo-defolta/