"Еще долго мучиться со мной будете": Лукашенко отреагировал на слухи о болезни (видео)

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам здравоохранения впервые прокомментировал слухи о своем здоровье. Выступление политика приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Давая поручения главам регионов по поводу доступности медицины, президент Беларуси впервые высказался о слухах вокруг своего здоровья.

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах", - заявил глава Беларуси.

Он уточнил, какую болезнь ему приписывали СМИ.

"Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего. Лечится три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться - то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель... - все это накопилось.

Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", - заверил Лукашенко присутствующих на совещании чиновников.

Напомним, 9 мая глава Беларуси Александр Лукашенко вместе с президентами стран СНГ принял участие в Параде Победы в Москве, однако в отличие от остальных не остался на неофициальный завтрак в Кремле.

В СМИ тогда появилась информация, что Лукашенко плохо себя чувствовал, а в аэропорту Минска его якобы встретила карета скорой помощи. Журналисты обратили внимание на повязку на руке президента и на то, что его единственного из глав государств до Александровского парка доставили на электромобиле.

Кроме того, в этом году впервые вместо Лукашенко на параде выступил министр обороны БР - раньше президент Беларуси всегда лично произносил речь на параде.

Однако позже в Кремле опровергли слухи о том, что белорусскому президенту нездоровилось. Дмитрий Песков заявил, что у Лукашенко были другие мероприятия в Минске, поэтому ему пришлось вылететь из Москвы раньше.

Тем не менее 14 мая Лукашенко не появился на публике в День государственных флага, герба и гимна. Поздравление на праздничной церемонии от его имени зачитал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, хотя последние два года Лукашенко выступал на аналогичном празднике лично.

Тогда Русская служба BBC сообщала, что первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин подтвердил СМИ, что Лукашенко болен, но чем именно, не сказал.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе - вот и все", - сказал Затулин.

Уже на следующий день, 15 мая, президент Беларуси появился на публике - он посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО и заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021807-vy-esche-dolgo-muchitsya-so-mnoy-budete-lukashenko-otreagiroval-na-sluhi-o-bolezni-video/