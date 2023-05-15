Лукашенко не появился на большом государственном празднике в Минске. Правда ли он болен?

Александр Лукашенко на параде победы в Москве. Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / AFP / Getty Images

Белорусский президент Александр Лукашенко не появился на публике в День Государственных флага, герба и гимна, сообщают несколько белорусских и международных изданий и блогов.

Поздравление от имени Лукашенко опубликовали на сайте президента, но на праздничной церемонии его зачитал премьер-министр Роман Головченко.

Как отмечает издание "Спектр", последние два года Лукашенко выступал на аналогичном празднике лично. Ранее этот праздник назывался "День Государственного герба и Государственного флага", но 12 апреля в название добавили гимн.

Последний раз президент Беларуси появлялся на публике 9 мая на Параде Победы в Москве.

Тогда журналисты обратили внимание на то, что с Александром Лукашенко было что-то не так. Он выглядел измотанным, не смог пройти 300 метров по Красной площади, ему пришлось воспользоваться электрокаром.

На руке у него был замечен бинт - такие ставят после капельницы. Лукашенко не остался на обед с Владимиром Путиным и другими приехавшими в Москву президентами.

Вечером же он прилетел в Минск и вопреки традиции не выступил на торжественной церемонии в честь 9 мая. Вместо Лукашенко, но по его поручению, речь произнес министр обороны Виктор Хренин.

Первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин подтвердил изданию "Подъем", что Лукашенко болен, но чем именно, не сказал.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе - вот и все", - сказал Затулин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020505-lukashenko-ne-poyavilsya-na-bolshom-gosudarstvennom-prazdnike-v-minske-pravda-li-on-bolen/