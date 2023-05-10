На состояние здоровья Лукашенко в Москве обратили внимание журналисты

Александр Лукашенко. Фото: Contributor / Getty Images

Состояние президента Беларуси Александра Лукашенко на параде в честь Дня Победы в Москве обеспокоило журналистов. По данным СМИ, президенту РБ стало плохо, из аэропорта его увезли на "скорой".

9 мая в Москве состоялся парад в честь Дня Победы, в котором приняли участие глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Лидеры государств посетили военный парад на Красной площади в Москве, а также приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

После церемонии президенты направились в Александровский сад на прогулку, при этом Александра Лукашенко, единственного из всех лидеров, довезли на электромобиле. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, что, пока остальные президенты идут пешком, глава Беларуси едет в электромобиле.

После прогулки по Александровскому саду главы государств собрались на неофициальном завтраке в Кремле. На опубликованных снимках видно, что Лукашенко к встрече не присоединился.

Издание EADaily, ссылаясь на неназванные источники, пишет, что президенту Беларуси стало плохо после Парада Победы. Из-за ухудшения состояния здоровья Лукашенко срочно покинул Москву.

"В аэропорту 68-летнего Александра Григорьевича ждала карета скорой помощи вместо обеда с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в материале.

Telegram-канал белорусского издания "Белсат" отмечает, что на самом параде у Лукашенко была перевязана рука.

Кроме того, вместо президента Беларуси торжественную речь на параде произнес министр обороны РБ Виктор Хренин. Снимками поделился Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Как отмечают СМИ, это первый раз за все время, когда Лукашенко не произносит лично речь на Параде Победы.

Отметим, что официальных заявлений или комментариев о здоровье Александра Лукашенко нет. Его пресс-служба пока не прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019869-na-sostoyanie-zdorovya-lukashenko-v-moskve-obratili-vnimanie-zhurnalisty/