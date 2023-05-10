Почему Лукашенко отсутствовал на завтраке лидеров СНГ 9 мая, объяснили в Кремле

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Contributor / Getty Images

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко не принял участие в завтраке лидеров из-за необходимости отъезда в Минск на мероприятие, передает РИА Новости.

Журналисты задали Пескову вопрос, почему белорусского лидера не было на неформальном завтраке лидеров.

"Вы знаете, что у него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать", – ответил пресс-секретарь российского президента.

Также Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Лукашенко.

"Как вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы, и мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность", – заявил Песков.

Напомним, что 9 мая в Москве на Красной площади прошел военный парад, посвященный 78-летию Великой Победы.

Как ранее сообщалось, российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ – президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Беларуси Александра Лукашенко, главу Кыргызстана Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, а также главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Также на параде присутствовал президент России Владимир Путин.

Кроме того, как мы писали ранее, лидеры приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. После чего направились в Александровский сад на прогулку, при этом Александра Лукашенко, единственного из всех лидеров, довезли на электромобиле.

После прогулки главы государств собрались на неофициальном завтраке в Кремле. Однако Лукашенко среди них не было.

Наряду с этим в СМИ появилась информация о том, что белорусскому президенту стало плохо после Парада Победы, поэтому он срочно покинул в Москву – в аэропорту его ожидала карета "скорой помощи".

Вдобавок, как отметили СМИ, впервые президент РБ лично не произнес речь на Параде Победы. Вместо него это сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019967-pochemu-lukashenko-otsutstvoval-na-zavtrake-liderov-sng-9-maya-obyasnili-v-kremle/