Лукашенко впервые появился на публике после слухов о его болезни

Александр Лукашенко. Фото: t.me/pul_1

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые появился на публике с 9 мая - ранее на его отсутствие в публичном пространстве обратили внимание журналисты.

Фотографию с белорусским президентом опубликовал Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе Лукашенко.

Сообщается, что сегодня, 14 мая, глава Беларуси посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО и заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Sputnik Беларусь уточняет, что это первое появление Александра Лукашенко на публике после 9 мая.

Военная часть, в которую он приехал, находится на окраине Минска. Это центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

На встрече с президентом замечены также госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович, министр обороны Беларуси Виктор Хренин и командующий ВВС и войсками ПВО РБ Андрей Лукьянович.

Напомним, 9 мая глава Беларуси Александр Лукашенко вместе с президентами стран СНГ принял участие в Параде Победы в Москве, однако в отличие от остальных не остался на неофициальный завтрак в Кремле.

В СМИ тогда появилась информация, что Лукашенко плохо себя чувствовал, а в аэропорту Минска его якобы встретила карета скорой помощи. Журналисты обратили внимание на повязку на руке президента и на то, что его единственного из глав государств до Александровского парка доставили на электромобиле.

Кроме того, в этом году впервые вместо Лукашенко на параде выступил министр обороны БР - раньше президент Беларуси всегда лично произносил речь на параде.

Однако позже в Кремле опровергли слухи о том, что белорусскому президенту нездоровилось. Дмитрий Песков заявил, что у Лукашенко были другие мероприятия в Минске, поэтому ему пришлось вылететь из Москвы раньше.

Тем не менее 14 мая Лукашенко не появился на публике в День государственных флага, герба и гимна. Поздравление на праздничной церемонии от его имени зачитал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, хотя последние два года Лукашенко выступал на аналогичном празднике лично.

Тогда Русская служба BBC сообщала, что первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин подтвердил СМИ, что Лукашенко болен, но чем именно, не сказал.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе - вот и все", - сказал Затулин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020658-lukashenko-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-sluhov-o-ego-bolezni-foto/