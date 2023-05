Экс-помощник Бориса Джонсона рассказал, как тот хотел "дать в глаз" Макрону

Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон на саммите G7 в июле. Фото: Stefan Rousseau - Pool / Getty Images

Бывший директор по связям с общественностью Бориса Джонсона рассказал, как однажды экс-премьер Британии в гневе пообещал дать в глаз президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передает Mirror.

Это случилось тогда, когда Джонсон еще занимал пост премьер-министра Великобритании, вспоминает бывший директор по связям с общественностью Гуто Харри во время подкаста Unprecedented.

Тогда в британскую прессу просочилась информация о том, что французский президент раскритиковал политику британского правительства в отношении украинских беженцев.

"Борис не склонен к серьезным высказываниям или использованию особенно резких выражений, но это был тот случай, когда он действительно вышел из себя на нашей утренней встрече", – рассказал Харри.

Но в тот день, как вспоминает Харри, Джонсон назвал Макрона подхалимом Путина, чудаком, а также заявил, что даст ему в глаз и устроит "вакханалию с избиением лягушек".

"Мне придется дать ему в глаз (I'm going to have to punch his lights out)", – сказал тогда Джонсон.

Выражение to punch lights out можно перевести как "дать в глаз" или "дать под дых".

По словам Харри, два лидера уладили свои разногласия перед саммитом G7, который состоялся несколько недель спустя.

Через некоторое время Джонсон лишился поста британского премьера.

Источник, близкий к экс-премьеру Британии, сообщил The Times, что они не припоминают ничего из рассказанного в подкасте.

"Мистер Джонсон не имеет никакого отношения к этому подкасту или его содержанию", – сообщил источник.

Отставка Бориса Джонсона

О своем уходе с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон объявил 7 июля 2022 года. Перед этим десятки членов его правительства массово подали в отставку.

Причинами ухода Джонсона с поста премьера Британии послужила череда скандалов. Вначале его жестко подвергли критике за вечеринку, прошедшую на Даунинг-стрит во время действия жестких коронавирусных ограничений, затем – скандал с домогательствами Криса Пинчера, занимавшего на тот момент должность заместителя главного партийного организатора тори.

Пинчер, как сообщалось, в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие посты, знал, что в 2019 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

После скорой отставки своей преемницы Лиз Трасс в октябре 2022 года стало известно, что он вновь намерен бороться за пост премьера, но вскоре Джонсон выбыл из гонки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021211-eks-pomoschnik-borisa-dzhonsona-rasskazal-kak-tot-hotel-dat-v-glaz-makronu/