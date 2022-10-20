Премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку

Лиз Трасс. Фото: Leon Neal / Staff / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сделала заявление - она решила покинуть свой пост. Решение принято на фоне кризиса в британской экономике и ухода нескольких ключевых министров ее кабинета.

Политик объявила об уходе в отставку в эфире британского ТВ, пишет Sky News. Отмечается, что Трасс на своем посту продержалась всего 6 недель.

Тем не менее она останется главой правительства, пока не будет выбран ее преемник. Выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе.

Напомним, что Лиз Трасс в сентябре текущего года стала новым премьер-министром Британии.

На прошлой неделе Трасс уволила главного соратника и отменила ключевую реформу - снижение налогов. Этим она навлекла на себя критику со стороны некоторых британских политиков.

После несколько британских парламентариев призвали Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра.

Кроме того, в течение недели еще один министр покинул правительство Трасс - министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку. На посту она проработала 6 недель.

Также мы писали, что на днях Лиз Трасс заявляла, что не собирается подавать в отставку, несмотря на призывы британских парламентариев.

Добавим, что Лиз Трасс сменила на посту экс-премьера Бориса Джонсона, который, стоит отметить, тоже подал в отставку до конца срока своих полномочий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993645-smi-trass-podala-v-otstavku/