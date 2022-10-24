Джонсон выбыл из гонки за пост премьера Британии

Борис Джонсон. Фото: Jason Cairnduff-WPA Pool/Getty Images

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выбыл из борьбы за пост лидера консерваторов и главы британского правительства после отставки Лиз Трасс.

Как сообщили корреспонденты Sky News, Джонсон получил поддержку 59 депутатов-консерваторов, но, чтобы продолжить гонку, ему требовалось 100 голосов.

Также сообщается, что сам экс-премьер заявлял о том, что мог бы вернуться на Даунинг-стрит, однако понял, что сейчас не время для этого.

Аналитики предполагают, что в этот раз лидером гонки станет Риши Сунак.

Напомним, 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Решение принято на фоне кризиса в британской экономике и ухода нескольких ключевых министров ее кабинета.

Следом стало известно, что покинувший ранее в этом году пост премьер-министра Борис Джонсон снова будет участвовать в гонке за должность главы Консервативной партии после ухода Трасс.

Ранее британские СМИ сообщали, что Джонсон получил поддержку 100 депутатов для участия в выборах премьера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994109-dzhonson-vybyl-iz-gonki-za-post-premera-britanii/