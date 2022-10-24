Джонсон выбыл из гонки за пост премьера Британии
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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выбыл из борьбы за пост лидера консерваторов и главы британского правительства после отставки Лиз Трасс.
Как сообщили корреспонденты Sky News, Джонсон получил поддержку 59 депутатов-консерваторов, но, чтобы продолжить гонку, ему требовалось 100 голосов.
Также сообщается, что сам экс-премьер заявлял о том, что мог бы вернуться на Даунинг-стрит, однако понял, что сейчас не время для этого.
Аналитики предполагают, что в этот раз лидером гонки станет Риши Сунак.
Напомним, 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Решение принято на фоне кризиса в британской экономике и ухода нескольких ключевых министров ее кабинета.
Следом стало известно, что покинувший ранее в этом году пост премьер-министра Борис Джонсон снова будет участвовать в гонке за должность главы Консервативной партии после ухода Трасс.
Ранее британские СМИ сообщали, что Джонсон получил поддержку 100 депутатов для участия в выборах премьера.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994109-dzhonson-vybyl-iz-gonki-za-post-premera-britanii/