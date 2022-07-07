Более 40 членов правительства Великобритании подали в отставку

Британское правительство. Фото: JUSTIN TALLIS/POOL/AFP via Getty Images

Со вторника, 5 июля, 46 сотрудников британского правительства подали в отставку. Первыми ушли со своих должностей министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид, передает Sky News.

"Письма об отставке поступают со скоростью света с тех пор, как премьер-министр был вынужден извиниться за свое отношение к скандалу с Крисом Пинчером, поскольку выяснилось, что премьер-министр забыл о том, что ему говорили о предыдущих обвинениях в "ненадлежащем" поведении", – говорится в материале.

Заявление об отставке также подали министр по делам Уэльса Саймон Харт, министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс, министр по школьным стандартам Робин Уокер, министр юстиции Виктория Аткинс и другие.

Как пишет Bloomberg, череда увольнений в правительстве Великобритании началась после того, как на прошлой неделе бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер подал в отставку. Его обвинили в пьяном дебоше в одном из лондонских клубов.

Отмечается, что еще в 2017 году Пинчер ушел с аналогичной должности из-за обвинений в домогательствах.

Джонсон признал, что знал о поведении Пинчера и совершил ошибку, назначая его на это место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977311-bolee-40-chlenov-pravitelstva-velikobritanii-podali-v-otstavku/